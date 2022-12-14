«خيرية الشارقة» تبني 5 مساجد

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، استكمال مشروع «بناء المساجد» الذي يشمل 5 مساجد داخل الدولة، وتم وضع حجر الأساس لها، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال محمد حمدان الزري، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، إن الجمعية تعمل على استكمال بناء 5 مساجد جديدة، بتكلفة 6.5 مليون درهم، في إطار المسؤولية المجتمعية، وفتح أبواب التبرع أمام المتصدقين الراغبين في نيل ثواب بناء بيت من بيوت الله عز وجل، لافتاً إلى أن قائمة المساجد تضم مسجد شوكة في رأس الخيمة، والرق، وجامع الكلمة الطيبة، ومسجد بر الوالدين، ومسجد الرحمة في الشارقة.