«حور للفتيات» يطلق مبادرة «الجيل الرقمي» بدبي

دبي (الاتحاد)

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، مركز حور للفتيات، مبادرة ابتكارية توعوية بعنوان «الجيل الرقمي»، انطلاقاً من السياسة الوطنية في تمكين الشباب، وانسجاماً مع أهداف الجمعية في خدمة المجتمع، ودعم المواهب وإبداعات الشباب والفتيات.

وتهدف المبادرة إلى استشراف أهم التقنيات الحديثة ومستقبل الشباب للإبداع التقني وتطلعاتهم المستقبلية، وتسليحهم بمهارات المستقبل والتعليم والتعلم المستمر والتفاعل مع المستجدات، وقدم برنامج المبادرة نخبة من المتخصصين والمدربين، واستهدف 50 مشاركاً من الجنسين، بواقع ست ورش تدريبية، حيث تم تقديم دورة تعلم لغة باثيون، قدمتها المدربة مريم الأميري، في مقر المبرمجين بأبراج الإمارات بدبي، كما تم تقديم «دورة الميتافيرس- تكنولوجيا المستقبل»، قدمها المدربون أروى أحمد وأحمد الصلاحي، وذلك في مركز عجمان الإبداعي.

وأكدت خولة المطروشي، مدير مركز حور للفتيات بالجمعية، أن مبادرة الجيل الرقمي تساعد على تبادل الخبرات، وطرح الأفكار حول مستجدات التقنية، والإضاءة على جهود دولة الإمارات، وتشجيع الشباب للتعلم والاستثمار في التقنيات الحديثة، وسبل تطوير قدرات الشباب وتنمية الثقة لديهم.