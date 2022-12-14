الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«حور للفتيات» يطلق مبادرة «الجيل الرقمي» بدبي

«حور للفتيات» يطلق مبادرة «الجيل الرقمي» بدبي
15 ديسمبر 2022 02:01

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يعتمد الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية للمواطنين
أحمد بن محمد يعتمد إطلاق مبادرة «أخبار دبي»

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، مركز حور للفتيات، مبادرة ابتكارية توعوية بعنوان «الجيل الرقمي»، انطلاقاً من السياسة الوطنية في تمكين الشباب، وانسجاماً مع أهداف الجمعية في خدمة المجتمع، ودعم المواهب وإبداعات الشباب والفتيات.
وتهدف المبادرة إلى استشراف أهم التقنيات الحديثة ومستقبل الشباب للإبداع التقني وتطلعاتهم المستقبلية، وتسليحهم بمهارات المستقبل والتعليم والتعلم المستمر والتفاعل مع المستجدات، وقدم برنامج المبادرة نخبة من المتخصصين والمدربين، واستهدف 50 مشاركاً من الجنسين، بواقع ست ورش تدريبية، حيث تم تقديم دورة تعلم لغة باثيون، قدمتها المدربة مريم الأميري، في مقر المبرمجين بأبراج الإمارات بدبي، كما تم تقديم «دورة الميتافيرس- تكنولوجيا المستقبل»، قدمها المدربون أروى أحمد وأحمد الصلاحي، وذلك في مركز عجمان الإبداعي.
وأكدت خولة المطروشي، مدير مركز حور للفتيات بالجمعية، أن مبادرة الجيل الرقمي تساعد على تبادل الخبرات، وطرح الأفكار حول مستجدات التقنية، والإضاءة على جهود دولة الإمارات، وتشجيع الشباب للتعلم والاستثمار في التقنيات الحديثة، وسبل تطوير قدرات الشباب وتنمية الثقة لديهم.

جمعية النهضة النسائية
دبي
آخر الأخبار
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
توقعات متفائلة من الصحة العالمية بشأن كوفيد وجدري القردة في 2023
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©