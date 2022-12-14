اختتام احتفالات عيد الاتحاد الـ 51

أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات ختام الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية بنجاح، والتي تضمنت عروضًا خلابة أتيحت للجماهير كافة من 3 إلى 11 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

كما تضمنت الاحتفالات قصصاً مميزة عن رواد ملهمين عبر الأجيال من خلال عروض ذات تقنيات فريدة، وأسلوب سرد ثري ومؤثر عن حاضر وطموحات الدولة، مستلهم من الثقافة العريقة.

وسلّط العرض الضوء على رحلة الوطن منذ إعلان قيام الاتحاد في عام 1971، مانحًا الجماهير لمحة عن المستقبل الواعد الذي يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له.

وشارك في العرض سبعة رواد إماراتيين قدموا مساهمات كبيرة في مختلف المجالات، من ضمنهم نورة المنصوري في علوم البحار، وحبيبة المرعشي في مجال البيئة، وعبد الله الكعبي في قطاع الزراعة، وفاطمة الهاملي في علوم الفضاء، وخلود المزروعي في قطاع النقل، ومريم المزروعي في مجال الطاقة الشمسية، وسعيد نصيب المنصوري في قطاع التعليم.

وتضمنت الاحتفالات عرضًا عسكريًا ضم 1000 مجند من القوات المسلحة، فضلاً عن مشاركة 1000 من الأطفال في مسيرة عكست الحنين إلى الماضي.

واختتم العرض بحضور أكثر من 200 مؤدٍ لفن العيالة التقليدي، الذي يجسّد التراث الإماراتي الغني ويرمز إلى الوحدة والتماسك.

وكانت الاستعدادات لعرض عيد الاتحاد الـ51 بدأت في شهر يونيو الماضي، واستغرقت نحو 6 أشهر، حيث أسهم في نجاح هذه الاحتفالية الرائعة أكثر من 6 آلاف و900 شخص من أكثر من 100 جنسية من المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم، في حين تم صنع أكثر من 459 من المجسمات خصيصًا للعرض بأيدي حرفيين محليين.

11 قصيدة

من المقرر أن تقوم اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 بنقل معظم المجسمات إلى مؤسسات محلية ومواقع مختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات لإعادة استخدامها، فيما ستبدأ اللجنة أيضًا بزراعة 10 آلاف شتلة من أشجار القرم التي كانت جزءًا من العرض الاحتفالي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة أن جميع العائدات من تذاكر العرض، الذي أقيم على مدى 9 أيام متتالية، سوف يذهب ريعها لتعويض البصمة الكربونية للعرض.

وقام أربعة شعراء هذا العام بنسج 11 قصيدة جديدة كرّمت إنجازات دولة الإمارات وقصصها الملهمة، فكانت إحدى القصائد هي الأغنية الرسمية لهذا العام بعنوان «دارنا»، إذ يمكن تحميل الأغنية إلى جانب الأغاني الأخرى لعيد الاتحاد الـ51 من على التطبيقات «أبل ميوزك» وأنغامي و«سبوتفاي» و«ديزر»، في حين أن التسجيل الكامل للعرض الرسمي لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 متوفر على قناة اليوتيوب على OfficialUAEND@.