شركات تؤكد دعمها لاستراتيجية التوازن بين الجنسين في الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشاد مسؤولون تنفيذيون لشركات عالمية أعضاء بمجلس العمل الأميركي في أبوظبي تعمل في مجالات متنوعة في الدولة، بمبادرة «تعهد القطاع الخاص بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025»، وهي مبادرة طوعية للقطاع الخاص المحلي، ممثلاً في المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، تم إطلاقها في شهر يناير من العام الحالي، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وستسهم في تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.

وقالت جيسيكا سيدركويست، مساعد نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون الإدارة: «إن تعهد التوازن بين الجنسين يؤكد التزام دولة الإمارات بتكافؤ الفرص، ويعزز رؤيتها نحو مجتمع يمكن للجميع فيه أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار».

وأكدت كيمبرلي سكوفيلد، مدير عام شركة إي في أيه بي المحدودة للاستثمار، التزام الشركة بضمان حصول الموظفات على الفرص المتاحة نفسها لنظرائهن من الرجال، مع توفير فرص التطور للجميع، مؤكدةً أهمية التنوع في مكان العمل لما له من تأثير إيجابي في تنوع أساليب الإدارة، والتعامل مع التحديات، والارتقاء بالعمل والتنظيم المستدام.

من جانبه، أعرب جو هازل الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة مستشفيات ميديكلينك بأبوظبي والعين، عن اعتزاز المؤسسة بالتوقيع على التعهد بالإنابة عن «ميديكلينيك الشرق الأوسط»، مُشيراً إلى أن الإناث يشكلن 74% من الموظفين الدائمين في «ميديكلينيك» على مستوى العالم في الوقت الحالي، وأنها كمؤسسة دولية استهدفت ما لا يقل عن 40% من التمثيل النسائي على مستوى الإدارة العليا، وهو أمر يتماشى مع هدف تعهد التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص المتمثل في الوصول إلى 30% بالمناصب الإدارية المتوسطة والعليا بحلول عام 2025.

وأكدت تي جي لايتوالا مدير عام شركة أكسنتشر الإمارات التزام الشركة بقيادة التغيير الهادف والابتكار في العالم، مشيرةً إلى أن ثقافة الشمول والتنوع والمساواة بين الجنسين تعزز الإبداع البشري، حيث إن تنوع الأفكار والخبرات أمر ضروري لإطلاق قيمة جديدة.

كما أكد مرتضي خان الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فراجومين الإمارات أن الشركة لديها التزام طويل الأمد بتعزيز بيئة متنوعة يزدهر فيها جميع موظفيها. وقال: «نحن فخورون بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة في المراكز القيادية، حيث تمثل نسبة 52% لدى شراكاتنا العالمية و71% من المنتسبات إلينا حول العالم».

من جانبها، أكدت لوري جارموس، المدير التنفيذي للموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ريثيون الإمارات التزام الشركة بالمساواة بين الجنسين، معربةً عن سعادتها بانضمام الشركة إلى نظيراتها من مؤسسات القطاع الخاص الإماراتي من أجل تعزيز قيمة المساواة.

وقال غاري دبليو روشولت، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إل 3 هاريس، إن الشركة ملتزمة بهدفها طويل الأمد يتمثل في تحقيق التوازن بين الجنسين بين فريق موظفيها حول العالم، مؤكداً أنه وللسنة الثانية على التوالي فإن إل 3 هاريس، الشركة الأميركية الوحيدة للفضاء والدفاع، المدرجة في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين، وتم اختيارها لمستواها العالي في الأداء العام عبر الركائز الخمس لإطار العمل، وهي: القيادة النسائية والمواهب، المساواة في الأجور بين الجنسين، الثقافة الشاملة، سياسات التحرش الجنسي، والعلامة التجارية المؤيدة للمرأة.

وأكد نيبديتا راثا مدير الموارد البشرية بشركة أنداز كابيتال جيت حياة أبوظبي، أن الالتزام بالتنوع والشمولية يعد من صميم قيم الشركة عالمياً ومحلياً، وقال: «لهذا فنحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التعهد ومساهمتنا في دعم مبادرات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات».

مشاركة المرأة

قالت وداد حداد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إيمرسون في الإمارات: إن الشركة تمكنت من زيادة نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية إلى 30% خلال السنوات القليلة الماضية، وإن أكثر من 50% من إجمالي الموظفين الجدد من الإناث، وهناك ما يصل إلى 40% من الموظفات يعملن حالياً في برامج تنمية المهارات القيادية والمواهب، وقد ساعدنا ذلك في تحديد واختيار الإناث لأكثر من 50% من الأدوار الحاسمة، مع رؤية إيمرسون التي تتمثل في مضاعفة تمثيل القيادات النسائية بحلول عام 2030.