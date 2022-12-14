أمطار متفرقة على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، حيث تهيأت فرصة تكون السحب الركامية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار.

وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة بلغت 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بارتفاع يزيد عن درجة عن أمس الأول، وطقس غائم جزئي بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الخميس غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والجزرغرباً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز هطول أمطار السبت مع اضطراب الموج في الخليج العربي.