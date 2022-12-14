فارس المزروعي: خدماتنا الشرطية بأفضل المعايير المهنية

أبوظبي (وام)

افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ملتقى القيادة الثاني لعام 2022 بعنوان «الإنجاز والتكريم»، وذلك في قاعة الشهيد بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واستعرض الملتقى إنجازات العام الجاري من اتفاقيات ومشاريع مع الشركاء التي انعكست إيجابياً على المؤشرات الخاصة وعلى الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني.

ومنح معاليه ميداليات الوفاء لـ 10 ضباط برتبة عميد و10 ضباط برتبة عقيد، ووسام الشهيد وميدالية الصقر من الطبقة الأولى ووسام شرطة أبوظبي، بجانب تكريم الفائزين في برنامج حافز.

وأكد معاليه الحرص على دراسة ورصد الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بصورة نوعية وجودة متميزة، ومواصلة تنفيذ الخطط التي تهدف لتوفير الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز ثقة الجمهور والمشاركة في ترسيخ السمعة العالمية للدولة. مشيداً بالعلاقات المتميزة مع الشركاء الداخليين والخارجيين ودورهم الريادي في تعزيز الجهود ضمن العمل في فريق واحد لتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي.

وقدم الشكر للمختصين في السعي نحو عقد شراكات فعالة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالخدمات إلى الأفضل.

ولفت إلى الاهتمام بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية جميعها وفق أفضل المعايير المهنية التي تعتبر من قيم العمل لشرطة أبوظبي، وتشكل ضماناً لتعزيز أبوظبي وجهةً تنعم بالأمن والأمان والعمل المستمر، وفق منهجية منظمة ودقيقة لتحقيق السعادة للأفراد والمجتمع، من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية وتقديمها بصورة مبتكرة لإسعاد المتعاملين.

وكرم معاليه 33 جهة من الشركاء الاستراتيجيين.

وأثنى على العلاقة المتميزة للشرطة مع شركائها الاستراتيجيين وسعيها المستمر لتطوير منظومة إدارة الشركاء، بما يحقق مستوى جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين والزوار في أبوظبي، وبما ينعكس إيجاباً مع توجهها الاستراتيجي في استدامة الشعور بالأمن والأمان، وتحقيق الريادة بخدمات استباقية تستشرف المستقبل.