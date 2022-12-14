شرطة أبوظبي ونظيرتها المغربية تنسقان في التدريب الأمني

أبوظبي (وام)

اطلع وفد الشرطة المغربية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها لتعزيز مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بمختلف القطاعات.

والتقى اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع المهام الخاصة، بالوفد الزائر برئاسة والي الأمن أحمد الزعري، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التدريب الأمني، واستمع الوفد إلى شرح حول التجربة المتميزة لقطاع المهام الخاصة بمجالات التدريب العملي، والمعدات والآليات الحديثة المستخدمة.

وبحث اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مع الوفد، خلال زيارته للأكاديمية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية، بحضور العميد الدكتور راشد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومديري الإدارات، كما زار إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، وقدم العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات، شرحاً حول إجراءات العمل باتباع أفضل الآليات والتقنيات المتطورة.

واطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية في إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، وقدم العميد خميس راشد الكعبي، مدير إدارة الأدلة الجنائية، شرحاً حول مهام الإدارة في الكشف عن الجريمة بواسطة العلوم الجنائية الحديثة، واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتطورة.

وزار الوفد الضيف مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، وكان في استقباله العميد حمد سهيل العامري، نائب مدير المديرية، وتعرف على أفضل الممارسات والوسائل الحديثة التي تطبقها.

وقدم العقيد محمد عتيق الحساني، مدير مركز شرطة خليفة، شرحاً للوفد حول التحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي.

واستمع إلى شرح من العقيد الدكتور علي الطويل خلال زيارته لمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي حول أهداف المركز وجهوده في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي.

كما اطلع الوفد على مرافق إدارة التأهيل الشرطي في العين، وتابع العرض التقديمي حول مهام واختصاصات الأقسام.

وزار الوفد مركز المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي، وكان في استقباله المقدم سعيد عبدالله الرشيدي، والمقدم أحمد سرور الظاهري من شرطة أبوظبي. وزار الوفد متحف شرطة المربعة في مدينة العين. واختتم الوفد زيارته لشرطة أبوظبي بزيارة لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وتجوّل في رحاب الجامع.

وأشاد الوفد في نهاية زيارته بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي في مجالات التدريب.

وضم وفد الشرطة المغربية، المراقب العام خالد الزكاري، والمراقب العام سعيد خيير، وقائد الأمن خالد اشتوك.