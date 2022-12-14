الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 6:02 والثاني عند الساعة 07:04 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:41.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.