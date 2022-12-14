الخميس 15 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
14 ديسمبر 2022 17:31

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشرقية والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 6:02 والثاني عند الساعة 07:04 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:41.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 19:43.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
شعار "تويتر"
دنيا
"تويتر" تعلق حساباً وهمياً يتعقب طائرة إيلون ماسك
اليوم 09:06
زلزال
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تايوان
اليوم 09:04
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي ملاحظات في منتدى الأعمال خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا
عربي ودولي
بايدن يلتقي قادة 6 دول أفريقية على هامش قمة كبرى في واشنطن
اليوم 08:57
تعبيرية
دنيا
10 نصائح.. يتبعها الإيجابيون في حياتهم
اليوم 07:57
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
توقعات متفائلة من الصحة العالمية بشأن كوفيد وجدري القردة في 2023
اليوم 07:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©