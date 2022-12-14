حمدان بن محمد: وجهنا الشيخ محمد بن راشد بأن نجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه بأن نجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم .

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «اعتمدت ضمن أعمال اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين الرؤية الجديدة لتطوير الأحياء السكنية النموذجية والمرحلة الأولى منها.. نريد أفضل سكن وأجمل مرافق وأسهل خدمات للمواطنين في دبي.. وجهنا الشيخ محمد بن راشد بأن نجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم ونعمل لتحقيق هذا الهدف».