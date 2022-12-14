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مهرجان الشيخ زايد يستضيف فعاليات موسيقية ترفيهية الجمعة المقبلة

مهرجان الشيخ زايد يستضيف فعاليات موسيقية ترفيهية الجمعة المقبلة
14 ديسمبر 2022 15:04

يستضيف مهرجان الشيخ زايد بعد غد الجمعة، حفلاً غنائياً يجمع الفنانين الإماراتيين محمد البريكي ومحمد الصقري على مسرح القرية التراثية في تمام الساعة التاسعة مساء حيث يقدمان  للجمهور مجموعة من أشهر أغانيهما.

كما يقدم المهرجان لجمهوره عروض الألعاب النارية التي تزين سماء الوثبة، أسبوعيّاً كل يوم سبت طيلة فترة المهرجان عند الساعة العاشرة مساءً، مع أنغام الموسيقى، وعروض نافورة الإمارات المُمتعة، والليزر، والهولوجرام وغيرها الكثير.

كما تلقى شاشات عرض مباريات "كأس العالم 2022"، المنتشرة في أرجاء المهرجان، إقبالاً كبيراً من الآلاف حيث تمنح زوار المهرجان ومحبي كرة القدم، الفرصة لمشاهدة المباريات يومياً وتشجيع المنتخبات العالمية لكرة القدم.

ويشهد المهرجان بشكل يومي حزمة من الفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية، بما يعزز مكانته الرائدة ضمن أهم المهرجانات الثقافية والترفيهية العالمية حيث   تقدم أجنحة الحضارات العالمية عروضاً كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وثقافية فلكلورية عالمية تجوب ساحات المهرجان وأجنحته، لتتحوّل منطقة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي.

كما يستطيع زوار المهرجان التنقل بين الأجنحة ومشاهدة ألوان الفنون الشعبية التي تشتهر بها كل دولة من رقصات وموسيقى وأهازيج، تقدمها فرق متخصصة على المسارح التي تم توزيعها على كل جناح من أجنحة الحضارات العالمية، ويزيد من بهجتها وجمالها الأزياء الفلكلورية التي ترتديها الفرق الشعبية، وتعكس ثقافة كل دولة وتراثها. 

 

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