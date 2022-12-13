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سعود القاسمي يستقبل حمد الشرقي

سعود بن صقر لدى استقباله حمد بن محمد الشرقي (وام)
14 ديسمبر 2022 02:17

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في استراحة سموه في جبل جيس، أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

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وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية والموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والسبل الكفيلة بتعزيز المسيرة التنموية والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها، ويوفق قيادتها في العمل لكل ما فيه الخير للوطن وشعبه.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

سعود القاسمي
حمد الشرقي
الإمارات
رأس الخيمة
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