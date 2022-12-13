نائب رئيس مجلس الدولة الصينية يزور جامع الشيخ زايد ومتحف المستقبل

الإمارات (الاتحاد)

زار نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هو تشون هوا، جامع الشيخ زايد الكبير، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل الضيف والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول الضيف والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما استضاف «متحف المستقبل» نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية هو تشون هوا، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي زيارة هو تشون هوا في إطار العمل على تطوير آفاق التعاون المشترك بين الدولتين.