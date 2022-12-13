إطلاق برنامج تحسين مهارات الصحة النفسية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تعاونت كل من دائرة الصحة- أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجامعة نيويورك أبوظبي لاستضافة برنامج شامل ومعتمد لاكتساب مهارات دمج الصحة النفسية في مجال الرعاية الأولية. وقد تم تنفيذ البرنامج بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية.

وتضمّن برنامج تحسين مهارات الصحة النفسية للعام 2022 خمس ورش عمل تفاعلية حضورية للمساعدة على تزويد أطباء الرعاية الأولية والطواقم التمريضية ومنسقي الرعاية بأدوات وتقنيات علاجية عملية في مجال الطبّ السلوكي. وعند استكمال البرنامج بنجاح والخضوع للتقييم النهائي، حصل المشاركون على شهادة واعتمادات التعليم الطبي المستمر ذات الصلة.

وقالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «تماشياً مع جهود الدائرة المستمرة للحفاظ على صحة أفراد مجتمع أبوظبي النفسية والبدنية، يسعدنا أن ندعم مبادرات مماثلة من شأنها الارتقاء بمستوى مهارات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي. وندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على المدى البعيد على المجتمعات. وبصفتنا الجهة التنظيمية للقطاع الصحي في أبوظبي، نلتزم بمواصلة تحسين جودة حياة سكان الإمارة وتمكين ودعم مقدمي الرعاية الصحية لضمان تحقيق منظومة رعاية صحية متكاملة توفّر خدمات متميزة وفق أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، قال مدير الدورة وأخصائي علم النفس السريري المرخص ومدير الاستشارة المساعد في مركز جامعة نيويورك أبوظبي الصحي الدكتورة فيدرانا ملادينال: «تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لدائرة الصحة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية النفسية في الإمارة، يساهم البرنامج في دمج خدمات الرعاية الصحية النفسية في مراكز الرعاية الأولية المزدحمة. ويتّبع نموذج تقديم الرعاية الصحية الشامل في المركز الصحي بجامعة نيويورك أبوظبي هذا المبدأ عبر دمج رعاية الصحة النفسية المتخصصة في الرعاية الأولية للطلاب».

ويتضمن جدول البرنامج جلسات حضورية مع قراءة المادة المطلوبة، والمشاركة في مناقشات الحالات الواقعية، والفحص الكتابي النهائي. ومن موضوعات البرنامج «جائحة المرض النفسي والحاجة إلى نموذج متكامل للرعاية» و«العلاج السلوكي المعرفي المخفَّف للاكتئاب» و«تقييم مخاطر الانتحار وإيذاء النفس وتخطيط الحفاظ على السلامة» و«الرعاية الذاتية والوقاية من الإرهاق لممارس الرعاية الأولية» وغيرها. ويتضمن أيضاً الإشراف والمتابعة ما بعد استكمال البرنامج.

بدوره، قال د. غانم علي الحسّاني، مدير إدارة التعليم لدى «صحة»: «يُعد أطباء الرعاية الأولية أول جهة يقصدها المرضى لطلب المساعدة. لذلك وجب علينا تزويدهم بالأدوات اللازمة لتعزيز عملية اتخاذهم للقرارات المناسبة بمجرد أن يلاحظوا تدهوراً في سلوك المريض. تتضمن كل جلسة في برنامج تحسين مهارات الصحة النفسية للعام 2022، والذي قُدَّم من قبل أسماء معروفة في القطاع، وحدات تعليمية تركز على مواضيع الطب السلوكي المعتمد على الكفاءة العالية إلى جانب الأنشطة التفاعلية والتعلّم باستخدام تمثيل الأدوار. سيساعد البرنامج أطباء الرعاية الأولية في الحصول على الموارد اللازمة لتشخيص حالات الصحة النفسية مبكراً قبل أن تسبب المزيد من المضاعفات للمريض».