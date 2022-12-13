«الصحة» تفوز بثلاث جوائز في التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مكانتها التنافسية في مجال التحول الرقمي بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالجوائز المحلية والعالمية، حيث فازت الوزارة بثلاث جوائز رفيعة المستوى في حفلين منفصلين في دبي، في إطار ترسيخ ريادة دولة الإمارات في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الثقة بكفاءة الوزارة في مجال الابتكار والاستدامة، كنموذج يحتذى في الحلول التقنية والابتكارات النوعية التي تلبي التحولات المستقبلية وجودة الحياة الرقمية في الإمارات.

جاء ذلك بعد حصول الوزارة على جائزة أفضل تطبيق ذكي حكومي من مجلة «إنسايت الشرق الأوسط» CXO Insight ME المتخصصة في التقنية، كما حصل سمير خوري مدير إدارة تقنية المعلومات على جائزة أفضل مدير تنفيذي حكومي لعام 2022. وذلك خلال الحفل الذي أقيم بدبي للمشاركين في المشروعات التقنية من دول العالم تحت شعار «قمة وجوائز التحول الرقمي الحكومي».

كما فازت الوزارة بجائزة الأفضل في مستقبل العمليات من منظمة البيانات الدولية (IDC) الذي انعقد في متحف المستقبل بدبي تحت شعار «القادة الرقميون للعصر الرقمي».

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن إسعاد المتعاملين ودفع عجلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ المشروعات المبتكرة وتوظيف التقنيات الناشئة، يعد أحد الأولويات الاستراتيجية للوزارة، مضيفاً أن تتويج الوزارة بالجوائز الثلاثة يعكس مستوى الريادة الرقمية للوزارة.

من جانبه، عبّر سمير خوري مدير إدارة تقنية المعلومات عن سعادته بحصول الوزارة على هذه الجوائز المرموقة، والذي يؤكد تميزها في مسيرة التحول الرقمي ودليلاً إضافياً على المكانة التنافسية المتقدمة للوزارة، بعدما أحدث التطبيق الذكي المحدث نقلة نوعية في رفع نسب استخدام الخدمات الرقمية للوزارة.