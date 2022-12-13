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«ميدلاب» يستعرض «التكنولوجيا والاستدامة»

«ميدلاب» يستعرض «التكنولوجيا والاستدامة»
14 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد) 

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أكد «ميدلاب الشرق الأوسط»، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مساحة العارضين قد تم بيعها بالكامل قبل شهرين من انطلاق فعاليات المعرض الذي يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير 2023.
وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن شركة «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أن عدد قاعات المعرض قد ارتفع من أربع إلى ست قاعات بمساحة إجمالية تبلغ 31 ألف متر مربع، حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 350 شركة عارضة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 700 شركة عارضة لتمثيل 180 دولة، ما يشير إلى زيادة بنسبة 100% عن نسخة 2022 من الحدث، كما شهدت الأجنحة الدولية المشاركة في الحدث أيضاً زيادة في عددها من 11 إلى 14 جناح دولياً.
وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «لقد كان عاماً مذهلاً من النمو والازدهار لصناعة المختبرات الطبية ولمعرض ميدلاب الشرق الأوسط، حيث سنرحب هذا العام بـ 650 عارضاً من 180 دولة، وسيشارك العديد منهم لأول مرة في هذا الحدث ».
يتضمن برنامج المؤتمر  8 محاور في إدارة المختبرات وأمراض الدم وعلم المناعة وعلم التشريح المرضي وعلم الأحياء الدقيقة السريرية.

ميدلاب
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أفريقيا
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