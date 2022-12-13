«صحة دبي» تتعاون مع مجلس الاعتماد الأميركي

دبي (الاتحاد)

أكد عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، وبما يساهم في تحقيق تطلعات الإمارة في تصدر مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار الكتبي إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لصياغة نظام صحي فعال يتسم بالجودة والكفاءة والاستدامة، والقدرة على الاستجابة القصوى للتحديات الصحية ومتطلبات واحتياجات المرضى والمتعاملين بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقباله، مؤخراً، وفداً يمثل مجلس الاعتماد الأكاديمي الدولي الأميركي لمناقشة برامج الاعتماد المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، والخطط المستقبلية على مستوى القطاع الصحي الخاص في الإمارة، وذلك بحضور كل من الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدكتور جيمس أريغي، المدير التنفيذي للاعتماد الأكاديمي الدولي الدكتورة لوري لويسي.

وقام الوفد خلال الزيارة بجولة ميدانية لعدد من المستشفيات الخاصة التي تم ترخيصها من هيئة الصحة بدبي مراكز تدريبية مثل: المستشفى الأميركي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى فقيه الجامعي، حيث اطلع الوفد على جاهزية هذه المراكز، والدور الذي تقوم به بدعم من هيئة الصحة بدبي لنشر وتعزيز ثقافة الجودة في المجتمع الصحي.

وتضمنت الزيارة ورشة تعريفية قدمها الوفد الزائر للمسؤولين والقائمين على المستشفيات الخاصة في إمارة دبي.

وأوضحت الدكتورة وديعة محمد، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة، الجهود التي تقوم بها الهيئة لتمكين القطاع الصحي الخاص بدبي من الحصول على الاعتماد الدولي، وتوفير جميع متطلبات مجلس الاعتماد الدولي الأميركي للحصول على الاعتماد البرامجي.

وفيما يتعلق بالالتحاق في برنامج الإقامة والزمالة من خريجي الكليات الطبية من داخل أو خارج الدولة، فسيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.