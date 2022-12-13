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705 زيارات متابعة للسكنات العمالية في العين

مشاركون في ملتقى السلامة والصحة المهنية في بلدية العين
14 ديسمبر 2022 02:16

العين (وام)

 نظمت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة ملتقى السلامة والصحة المهنية الثالث تحت شعار  نبني بمسؤولية، وذلك تماشياً مع رؤية حكومة أبوظبي لتحقيق التواصل والتشاور مع الشركاء الإستراتيجيين وكيانات قطاع البناء والإنشاء لما يمثله هذه القطاع من أهمية استراتيجية للإمارة.
يأتي الملتقى امتداداً للجهود التي تعمل عليها بلدية العين في مجال تحقيق أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية، كما يعكس سعيها في تعزيز السلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.
حضر الملتقى، المهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة، ومطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية بالإمارة والشركات في قطاع البناء والإنشاء.
وبدأ الملتقى باستعراض أهم إنجازات البلدية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي شملت عدة مبادرات تمثلت في تقديم أكثر من 200 استشارة فنية لشركات قطاع البناء والإنشاء حتى الربع الثالث من 2022، مع تنفيذ أكثر من 3327 زيارة تفتيشية للشركات العاملة بقطاع البناء ومعرفة مستوى التزامها بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى إنجاز 705 زيارات متابعة للسكنات العمالية النظامية في مدينة العين، وكيفية طرق التحقيق في عدد من حوادث السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.

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معدلات الحوادث
تضمن الملتقى مناقشة أهم التحديات في تعزيز السلامة المهنية في قطاع البناء والتشييد من خلال السياسات والإجراءات التي تساهم في تقليل معدلات ارتفاع الحوادث، وذلك من خلال مشاركة عدد من ممثلي الجهات والشركاء، والتركيز على أهمية التنسيق بين الجهات المنظمة للقطاع الخاص، وتطبيق الإجراءات التصحيحية في حالات عدم المطابقة المسجلة في تقارير التدقيق والتفتيش لشركات البناء والتشييد، وذلك لرفع مستوى أفضل للصحة والسلامة المهنية.

العين
بلدية العين
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