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441 تصريحاً للنقل المدرسي في عجمان

سارة أحمد الحوسني خلال الورشة (من المصدر)
14 ديسمبر 2022 02:16

عجمان (الاتحاد)  

أصدرت مؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بهيئة النقل بعجمان، 441 تصريحاً خاصاً بالنقل المدرسي في الإمارة منذ بداية العام وحتى الآن، إلى جانب 904 تصاريح للمشرفين والمشرفات، و896 تصريحاً للسائقين.
ونظمت المؤسسة، ورشة تدريبية تناولت فيها الاشتراطات، واللائحة التنظيمية للنقل المدرسي، والمواصفات الداخلية والخارجية للحافلات المدرسية، واستهدفت الورشة الجهات المشغلة للنقل المدرسي في إمارة عجمان، وقد أشركت الهيئة المتعاملين في تطوير نظام «التصاريح» لتلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم، ما يحقق سعادة المتعاملين ورفع رضاهم.
وقال المهندس سامي علي الجلاف، مدير مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، إن الورشة تأتي في إطار مسؤوليات هيئة النقل كجهة مختصة بتنظيم النقل المدرسي في الإمارة، وجهة تحدد الاشتراطات والمعايير والمواصفات القياسية والمنصوص عليها في الدولة، لمزاولة النشاط والرقابة على مشغلي النقل المدرسي، واهتمامها بالوسائل التي تعزز من تطوير النقل المدرسي في الإمارة بما يتلائم مع المواصفات والمعايير القياسية.

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التصاريح
قالت سارة أحمد الحوسني، مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل، إن الهدف من الورشة هو شرح كيفية التقديم للحصول على التصاريح للحافلات المدرسية، ومعرفة الاشتراطات المدونة في اللائحة التنظيمية للنقل المدرسي، بالإضافة إلى اشتراطات الأمن والسلامة للحافلات المدرسية، ولوائح تدريب السائقين والمشرفين، وشرح كيفية التقديم على تصريح السائق، سواء كان تابعاً مباشرة للمدرسة أو مشغلاً خارجياً آخر.
وأضافت أن هيئة النقل تهتم بأن تخضع الحافلات المدرسية للمتابعة المستمرة، والاهتمام بتأهيل مشرفات الحافلات والسائقين، من خلال الدورات التي يتم فيها تدريبهم على الإجراءات المتعلقة بسلامة الطلاب أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة.

هيئة النقل
عجمان
المواصلات العامة
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