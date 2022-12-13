«إسلامية دبي» توفد 31 طالباً لأداء العمرة

دبي (وام)

أوفدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ممثلة بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، 31 طالباً من طلاب المراكز لأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى أربعة من الطاقم الإداري والإشرافي.

وقال حمد محمد الخزرجي، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، رئيس الوفد العمرة: «إن الرحلة التي تستمر خمسة أيام انطلقت من مطار دبي الدولي متجهة إلى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم السير إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة».

وأضاف أن تنظيم هذه الرحلة يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه تشجيعاً للطلاب الدارسين والمتميزين في حفظ القرآن الكريم، بهدف أداء الرسالة العظيمة التي أرادها مؤسس المراكز الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في تخريج حفظة وحافظات متقنين للقرآن الكريم من المواطنين والمقيمين.