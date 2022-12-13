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ملتقى لمتعاملي «عجمان للاتصال»

ملتقى لمتعاملي «عجمان للاتصال»
14 ديسمبر 2022 02:16

عجمان (وام) 

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نظّم مركز عجمان للاتصال، ملتقى المتعاملين الأول لعام 2022 عن بُعد، وذلك ضمن استراتيجيته السنوية في تفعيل التواصل بين المركز والمتعاملين، وتأكيداً على دورهم في تطوير خدماته من خلال الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للمركز.
حضر الملتقى عدد من المتعاملين الذين تم تصنيفهم من قبل المركز إلى خمس فئات، قدموا خلال الملتقى عدداً من المقترحات، والأفكار، والرؤى التي ستساهم في تحسين جودة العمل، بحضور إيمان السوم، مدير قسم الاتصال المؤسسي، ومحمد فوزي، مدير قسم إدارة البيانات في مركز عجمان للاتصال، وطارق الغملاسي، تنفيذي اتصال. وقالت إيمان السوم، إن هذا الملتقى هو الأول للمتعاملين، وستعقبه ملتقيات أخرى في خطة العام القادم 2023، مؤكدة أن المقترحات والأفكار التي تأتي من المتعاملين تطور وتحسن الخدمات التي يقدمها المركز،
وأوضحت، أنه تم اختيار خمس فئات من المتعاملين لحضور الملتقى، منهم متعامل متواصل قدم رسالة شكر، ومتعامل كثير الاقتراحات وهو ما يفيد في تطوير الخدمات، ومتعامل غير دائم التواصل، حيث نبادر بالتواصل معه لتكتمل عملية الاتصال، ومتعامل راض للتأكد من إيصال انطباعه لأفراد المجتمع، ومتعامل غير راض لمعرفة سبب عدم رضاه، والخدمات التي يرى ضرورة توفيرها مستقبلاً حتى نتمكن من الوصول لتقديم خدمات أفضل.
من جهته، أوضح محمد فوزي أن الغرض من ملتقى المتعاملين هو خلق التواصل الفعّال، مؤكداً دور المركز في توصيل صوت المتعامل للجهات المعنية، ومتابعة الرد على المتعاملين في مدد زمنية متفق عليها وفق مؤشرات الاستجابة المعتمدة من الحكومة، حيث يتم تقييم الشركاء وفق هذه المؤشرات.

عجمان
عجمان للاتصال
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