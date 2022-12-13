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«المحطة الأرضية» جاهزة لتلقي أول إشارة من المستكشف «راشد»

فريق المحطة الأرضية يتابع بيانات المستكشف (تصوير: أشرف العمرة)
14 ديسمبر 2022 02:16

آمنة الكتبي (دبي)

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الإشارة الأولى من «المستكشف راشد» غداً

 أكد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج في دبي، على أتم الاستعداد لتلقي أول إشارة من المستكشف راشد، والذي انطلق إلى القمر على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، حيث تم استحداث محطة أرضية جديدة في المركز تتميز بأحدث التقنيات الذكية. 
ويتابع فريق عمل المشروع على مدار الساعة رحلة المستكشف راشد داخل مركبة الهبوط «هاكتور- آر»، وسيتم التواصل معه بشكل دوري من خلال مركبة الهبوط، للتأكد من سلامة المستكشف بعد الإطلاق ووصولاً إلى سطح القمر، في رحلة تستغرق 4 أشهر تقريباً.
يترقب الفريق استقبال أول إشارة من المستكشف راشد قريباً، وسيتم استقبال بيانات منه وتحليلها من قبل فريق المحطة الأرضية بالخوانيج بشكل يومي، للتأكد من سلامة أجهزته المختلفة.
ويتم التواصل مع المستكشف راشد عن طريق مركبة الهبوط، حيث سيتم إرسال الأوامر من المحطة الأرضية في الخوانيج بدبي إلى المحطة الأرضية في طوكيو التي بدورها سترسل هذه الأوامر إلى «راشد» مروراً بمركبة الهبوط «هاكتور- آر»، على أن يتم استقبال البيانات بالطريقة نفسها، حتى يقوم فريق العمليات في مركز محمد بن راشد للفضاء بتحليل المعلومات الواردة يومياً حتى وصول المستكشف إلى سطح القمر.
وتابع الزعابي: «إنه سيجري اختبار نظام الاتصال الثانوي، ما يتيح التواصل مع المستكشف بشكل مباشر من المحطة الأرضية في (الخوانيج)، حيث تتم هذه العملية عن طريق توجيه مستشعر نظام الاتصال الثانوي إلى جهة كوكب الأرض وإرسال الإشارات مباشرة للأرض».
وحول التنسيق مع المحطة الأرضية في «طوكيو» لكونها ستتلقى أول إشارة من مركبة الهبوط، قال إن هناك تنسيقاً مستمراً مع المحطة بطوكيو، كما سيكون هناك اتصال صوتي مباشر بين المحطة الأرضية في الخوانيج والعاصمة اليابانية، من أجل تنسيق العمليات المشتركة. وأشار إلى أنه طوال رحلة المستكشف من الأرض إلى القمر، فإن طريقة عمل فريق العمليات تختلف بحسب مراحل المشروع، فمثلاً خلال مرحلة الرحلة من الأرض للقمر، سيكون عدد فريق العمليات محدود، نتيجة محدودية البيانات التي سيوفرها المستكشف، أما خلال المرحلة الرئيسة وهي مرحلة عمليات سطح القمر، سيوجد الفريق العلمي والهندسي بأكمله على مدار الساعة، وبحسب نظام المناوبات بالليل والنهار، من أجل القيام بالعمليات العلمية، والتأكد من صحة أجهزة المستكشف، وتحليل المعلومات بالمحطة الأرضية في «الخوانيج».

المحطة الأرضية
القمر
المستكشف راشد
مركز محمد بن راشد للفضاء
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