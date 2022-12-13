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الإمارات

طالبات جامعة الإمارات يفزن في «تحدي بلومبيرغ»

مبنى جامعة الإمارات (من المصدر)
14 ديسمبر 2022 02:16

العين (الاتحاد)  

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 حصلت 17 طالبة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على مراكز مُتقدّمة في مسابقة تحدي التجارة العالمي بلومبيرغ 2022. وشاركت ثمانية فرق من جامعة الإمارات في تحدٍ استمر على مدار ستة أسابيع مع 946 فريقاً من جامعات دولية مرموقة.
وحصلت كل من ميثاء العامري، وهند المهيري، وريم يوسف الرميثي، وبإشراف الأستاذ مصدق خان، على المركز 131 في تصنيف أفضل 14 بالمئة، والمركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في تحدي التجارة العالمي - بلومبيرغ- للعام 2022- فيما حصلت كل من هند الشامسي، وصالحة الشامسي، ونوف الشبلي، وساره العيسائي، وعائشة الكويتي تحت إشراف نيدا سيد من قسم المحاسبة والمالية على المركز الـ 137 عالمياً (أعلى 15%) والسادس على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حصلت كل من خولة الشحي، وشهد الشحي، وشوق الشحي، وميمونة الظهوري، وشيخة الشحي، تحت إشراف الدكتور ذكريا بولأنوار من قسم المحاسبة والمالية على المركز الـ 252 عالمياً (أعلى 27%) والعاشر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وحصلت كل من مهرة الشامسي، وأميرة الشامسي، وعائشة الكعبي، ومهرة الهرمودي تحت إشراف نيدا سيد من قسم المحاسبة والمالية على المركز الـ 264 عالمياً (أعلى 28%) والحادي عشر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، أن هذه النتائج المُشرّفة تأتي في إطار حرص الكلية على مواصلة تحقيق رؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون دائماً في مقدمة مواقع الريادة الأكاديمية في المحافل كافة تعزيزاً لمكانتها العلمية، وذلك عن طريق دعم الطلبة المتميزين وتكريس طاقاتهم الشابة في تحقيق النجاحات المستمرة التي تفيدهم في مسيرتهم التعليمية، وتُسهم في رفعة «جامعة المستقبل» باعتبارهم قادة المستقبل. من جانبهن، أعربن الطالبات الفائزات عن شعورهن بالفخر والاعتزاز بهذه النتائج التي تُعزّز من مكانة أبناء دولة الإمارات وقدراتهم، على أن يكونوا دائماً في المراكز المتقدمة، لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة، التي تحرص على توفير أفضل سبل التعليم العالي، وبمخرجات أكاديمية عالمية، تمتلك كل مقومات التقدم التقني والحضاري، لاستشراف آفاق المستقبل الذي نتطلع إليه.

جامعة الإمارات
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