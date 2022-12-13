فتح باب التسجيل في مخيم مستكشف الفضاء

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء فتح باب التسجيل للالتحاق بمخيم مستكشف الفضاء، المصمم للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، متضمناً باقة من ورش العمل النظرية والعملية وأنشطة ومسابقات تساهم بتعزيز الإبداع لدى الطلاب أثناء تحضيرهم لاختيار التخصصات العلمية المستقبلية.

يقام المخيم الممتد على مدار أسبوع واحد، في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر للطالبات ومن 26 إلى 29 ديسمبر للطلاب، مع إغلاق التسجيل في 18 و25 ديسمبر على التوالي، حيث يستمر المخيم لمدة أربعة أيام لكل مجموعة، يتعرف خلالها الطلبة المشاركون على برنامج الإمارات الوطني للفضاء وتقنيات الفضاء والبيئات المتنوعة في النظام الشمسي.

ويحظى المشاركون بفرصة التجول في مختلف مرافق المركز ومختبراته الفضائية المتقدمة.