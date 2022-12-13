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الإمارات

تعاون بين جامعة العين و«جمعية الإدارة»

غالب الرفاعي وحامد النيادي عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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جامعة العين في المرتبة الـ 15 عربياً والـ 4 إماراتياً

أبرمت جامعة العين، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للإدارة العامة، لتوطيد علاقات التعاون الثنائية بين الطرفين، وتعزيز مهارات الطلبة الإدارية، وإقامة الأنشطة المشتركة، وتشجيع الطلبة على العمل التطوعي.
وقع الاتفاقية كل من االدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، والدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للإدارة العامة، بحضور كل من الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس الجامعة، مقر أبوظبي، والدكتورة ابتهال أبو رزق، نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والمتابعة. ومن الجمعية، فقد حضر كل من محمد النعيمي، الأمين العام للجمعية، ومحمد العامري وعبير عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة.  بموجب الاتفاقية، سيتمكن الطرفان من تبادل الخبرات فيما يخص المجالات الإدارية والفنية والاستشارية، وعقد الدورات والندوات والمحاضرات والورش وبرامج التدريب التي تساعد في تحسين أداء وفعالية الكوادر العاملة أو المنتسبة لأي من الطرفين، ضماناً لتطوير وتحسين أدائهم، وتحقيقاً لأفضل مستوى. بدوره، أكد الدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الجمعية بخطى ثابتة.
من جهته، أشار الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين، إلى أن الجامعة تحرص على توطيد علاقاتها الاستراتيجية مع  المؤسسات كافة في الدولة، وأن توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة من شأنه أن يعزز تبادل الخبرات والمعارف.

جامعة العين
العمل التطوعي
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