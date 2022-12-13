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مجلس أمناء للجامعة القاسمية

مجلس أمناء للجامعة القاسمية
14 ديسمبر 2022 02:16

الشارقة (وام)

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 أصدر جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة القاسمية.
ووفق القرار يشكل المجلس في دورته الجديدة برئاسته ليواصل أعماله في دعم منظومة عمل الجامعة خلال الفترة المقبلة.
ويقضي القرار رقم 1 لسنة 2022 بعضوية كل من: الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، ومحمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتورة خولة عبدالرحمن الملأ أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، والدكتور عزيز فرحان العنزي أستاذ الفقه وأصوله، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة، والدكتور شيرزاد عبدالرحمن طاهر أمين عام مجمع القرآن الكريم، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، والدكتور قطب الريسوني القائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.
وحدد القرار مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات من أول اجتماع له قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في تصريف أعماله إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

الجامعة القاسمية
الشارقة
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