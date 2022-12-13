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الإمارات

20 ابتكاراً جديداً في تقرير «ابتكارات من حول الإمارات»

عبير تهلك
14 ديسمبر 2022 02:16

دبي (الاتحاد) 

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أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة «ابتكر» المعرفية، الإصدار الثاني لتقرير «ابتكارات من حول الإمارات»، ضمن مبادرات المنصة الهادفة لتعميم ثقافة الابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية المبتكرة للاستفادة منها في تطوير مستوى الأداء، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، بما ينعكس إيجاباً على الحكومة وأفراد المجتمع.
يسلط التقرير الضوء على أبرز الابتكارات الحكومية التي تم تنفيذها وتطبيقها، وأسهمت بشكل إيجابي في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وفق أفضل معايير الابتكار والعمل الجماعي الهادف، حيث تم اختيار أكثر من 20 ابتكاراً من نحو 200 ابتكار في مختلف المجالات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، للاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتسهيل الإجراءات، وتسريع عمليات الإنجاز لتحسين حياة الناس.
وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أهمية مشاركة وتبادل الخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة تنفيذاً لرؤى القيادة الرشيدة بتطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وريادة الحكومة وموقعها المتقدم بين الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن إطلاق التقرير بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، يهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة، ومشاركة تجارب رحلة الابتكار في دولة الإمارات، وقصص النجاح التي تم توظيفها في الجهات الحكومية مع المهتمين في الإمارات والعالم، ويمثل أولوية لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى الأداء، وتقديم أفضل الخدمات.
وقالت عبير تهلك إن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لرصد وتوثيق الابتكارات وتسليط الضوء عليها، بما يسهم في تعزيز الاستفادة منها، ومشاركتها مع الحكومات في المنطقة والعالم، ولفتت إلى أن تقرير «ابتكارات من حول الإمارات» يشكل أداة معرفية تدعم جهود الحكومات في ترسيخ ثقافة الابتكار في منظومة عملها لمواصلة عمليات التحسين والتطوير المستمرة في أساليب العمل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، ما يسهم في تشكيل الجيل الجديد من الحكومات التي تقوم على الابتكار والحلول الإبداعية والاستخدام الأمثل للموارد والطاقات لتعزيز الجاهزية للمستقبل، وضمان أفضل حياة للأفراد والمجتمعات.
وتضم الابتكارات منصة مشاركة بيانات الشركات لتسهيل التعرف إلى العميل باستخدام تقنية بلوك تشين، ونظام إدارة تصحيح الطاقة الإنتاجية لرأس المال البشري، وتطبيق مُفتش المساجد الذكي، والتحول الرقمي لحسابات فاقد الطاقة في نقل الكهرباء، والمخيم الصيفي الافتراضي، ومنصة «فريجنا» لتعزيز روح المشاركة المجتمعية في ظل الجائحة في أبوظبي.

الإمارات
مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
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