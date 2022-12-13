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«حوارات 42» تعرض قصة نجاح بالأمن السيبراني

«حوارات 42» تعرض قصة نجاح بالأمن السيبراني
14 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت «42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، جلسة حوارية تفاعلية بعنوان «قصة نجاح مهندسة الأمن السيبراني: من الصفر إلى الاحتراف»، استضافت فيها شذى الأحمد، مهندسة أمن سيبراني في شركة «بيكن رد»، الشركة الرائدة في تطوير الحلول الدفاعية المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني، وذلك بهدف تسليط الضوء على مسيرتها في قطاع الأمن السيبراني، ومشاركة قصة نجاحها مع الحضور.
وتأتي الجلسة في إطار مبادرة «حوارات 42 أبوظبي» التي تهدف المدرسة من خلالها إلى استضافة أهم الرواد والقادة في القطاعات البارزة لتسليط الضوء على قصص نجاحهم ومشاركتها مع الطلاب. ويتمثل هدف هذه الحوارات في إلهام الطلاب وتوسيع مداركهم حول الفرص المتاحة للمبرمجين في مختلف القطاعات، ما يمكنهم من بدء مسيرة ناجحة فور تخرجهم.

الأمن السيبراني
أبوظبي
مدرسة البرمجة الجديدة المبتكرة
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