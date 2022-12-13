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بلدية الظفرة تنجز «واحة مدينة زايد»

بلدية الظفرة تنجز «واحة مدينة زايد»
14 ديسمبر 2022 02:16

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة، مشروع واحة مدينة زايد الذي يعد متنزهاً ومتنفساً طبيعياً للسكان، يحاكي الواحات الحقيقية، لإضافة معلم سياحي طبيعي، ووجهة من الوجهات للزوار والسياح في مدينة زايد. ويهدف المشروع إلى تحقيق رضا وسعادة المجتمع، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعالياتها، وتعزيز جاذبية ونمط الحياة، ويأتي تنفيذ البحيرة لتكون متنفساً طبيعياً، وإضافة معلم سياحي ووجهة من الوجهات للزوار والسياح في منطقة الظفرة.
وتضم الواحة منصة للتصوير، وأماكن مخصصة للجلوس، وجلسات مظللة، ومعرضاً للنباتات البرية، ومجسمات متنوعة ومختلفة، بجانب مواقف للسيارات وأماكن مخصصة للشواء ومماشٍ لممارسة الرياضة، مع إضاءة ليلية رائعة. 

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وتحاكي الواحة الطبيعة لكونها تحتوي على أعمال تجميل طبيعي وزراعة أشجار ونباتات البيئة المحلية وأعمال تجميل صناعي تشمل مقاعد ومناطق خاصة بألعاب الأطفال وممرات ومماشي ومنطقة خدمات للزوار، وتتميز بإضاءة ليلية لتضفي جمالاً إلى جمال المنطقة، وتبلغ مساحة البحيرة 5800 متر مربع. وتمثل واحة مدينة زايد متنفساً طبيعياً لسكان منطقة الظفرة، وعنصر جذب فعالاً للأسر والعائلات والأفراد القاطنين في منطقة الظفرة كشفت عنه نسبة الإقبال الكبير للاستمتاع بما تتضمنه الواحة من مناظر طبيعية خلابة ومسطحات خضراء متميزة تزينها نباتات البيئة المحلية المتنوعة ذات الألوان الزاهية والتنسيق البديع. وعبّر السكان عن سعادتهم بوجود الواحة الطبيعية في مدينة زايد، مؤكدين أنها أضافت وجهة طبيعية جديدة، ونقطة التقاء للأسر والعائلات في أجواء متميزة وفريدة. وأكد حمد المنصوري، من سكان الظفرة، أن الواحة إضافة قوية في مدينة زايد، توفر منطقة متميزة للسكان للاستمتاع بهذا الطقس الرائع، بجانب المناظر الطبيعية الرائعة، لذلك يحرص أغلب سكان منطقة الظفرة على زيارتها والاستمتاع بما تضمه من مناظر ومنشآت ومواقع رائعة، تجعل الواحة نقطة جذب للزوار والسياح الذين توافدوا بالفعل عليها. وأشار خالد الجبر إلى أن الواحة تضم مجموعة من الامتيازات والبنية التحتية الملائمة، والتي تضفي مزيداً المتعة والبهجة، وتجعلها عنصر جذب للزوار والسياح، وتضم منطقة ألعاب وأماكن مناسبة للعائلات، بجانب المناظر الطبيعية المتميزة، ومنصة التصوير، كما تحاكي الواحة الطبيعية وبها أماكن تراثية ومناطق يتمازج فيها التراث بالحاضر، بالإضافة إلى ممشى.

الظفرة
بلدية الظفرة
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