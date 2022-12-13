«السوربون أبوظبي» تطلق مبادرة «Go Green»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة السوربون أبوظبي، مبادرة بعنوان «Go Green 2023»، في ضوء استضافة الإمارات لمؤتمر (COP28) في عام 2023 وتغير المناخ والتحديات البيئية العالمية، بحضور البروفيسورة ناتالي دراش تيمام، رئيسة جامعة السوربون، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، ونخبة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، ومجموعة من طلبة الجامعة.

وتهدف مبادرة «Go Green 2023» إلى المساهمة في نشر الوعي بين المجتمع الجامعي حول مواضيع تغير المناخ، وتنمية قدرات الطلبة وتعزيز مشاركتهم في العمل على تطوير المبادرات التي تعالج التغير المناخي والتحديات البيئية، سعياً إلى دفع الجهود والمساهمة في العمل من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة. وتركّز المبادرة، التي تنظمها إدارة قسم الجغرافيا والتخطيط في الجامعة، على ثلاثة محاور أساسية تتمثل بخفض البصمة الكربونية، وتنظيم أنشطة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق أبحاث تعاونية في مجال البيئة.

وفي هذا الصدد، قالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «تم إطلاق هذه المبادرة بهدف دمج الطلبة بالأحداث العالمية، وتزويدهم بالوعي حول القضايا البيئية المعاصرة ومشاركة الحلول العملية لها، وتمكين الطلبة من الابتكار والتفكير بشكل نقدي وتزويدهم بمهارات تدعم التنمية المهنية المستدامة، فضلاً عن تعزيز دور الجامعة كمركز أكاديمي ذي دور ريادي في مجال البحوث».

وتابعت البروفيسورة سيرانو: «تنمي هذه المبادرات الوعي لدى الطلبة في الموضوعات المتعلقة بالمخاطر المناخية المحيطة بعالمنا».