الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حملات تنظيف للمرافق العامة في أبوظبي

حملات تنظيف للمرافق العامة في أبوظبي
14 ديسمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مهرجان الشيخ زايد يستضيف فعاليات موسيقية ترفيهية الجمعة المقبلة
«مبادلة العالمية للتنس» تعلن مشاركة الكرواتي كوريتش

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، حملات تنظيف ميدانية تستمر خمسة أيام، وتشمل المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية مصفح، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في الشرطة المجتمعية، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومجموعة من المتطوعين وأفراد المجتمع.
وشهدت الحملات تضافراً كبيراً بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين من المؤسسات وأفراد المجتمع لجمع المخلفات من الأماكن والمرافق العامة والتخلص منها بالطرق المتبعة، كما شارك العديد من مرتادي المرافق العامة في حملات التنظيف من منطلق المسؤولية المجتمعية وتفعيل دورهم في الحفاظ على المرافق وكفاءتها وتمتعها ببيئة نظيفة تساهم في إسعاد مرتاديها من كافة فئات وأفراد المجتمع.
كما تتضمن الحملات توعية أفراد المجتمع ومرتادي المرافق العامة بأهمية وضرورة الحفاظ على نظافتها وإلقاء المخلفات في المناطق المخصصة لذلك، ليساهموا بدورهم في الحفاظ على مظهر وجمال المدينة ومرافقها العصرية التي تم إنشاؤها لخدمتهم.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
بلدية مدينة زايد
الوثبة
بلدية الوثبة
بلدية مصفح
آخر الأخبار
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
توقعات أسعار الفائدة تهبط بالدولار
الاقتصادي
الدولار يتراجع بعد بيانات تضخم أميركية وترقب قرار «المركزي»
اليوم 17:40
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
انخفاض أسهم أوروبا من أعلى مستوياتها
اليوم 17:38
سبائك ذهب
الاقتصادي
«المركزي الإماراتي» يعزز حيازاته من الذهب
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©