حملات تنظيف للمرافق العامة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، حملات تنظيف ميدانية تستمر خمسة أيام، وتشمل المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية مصفح، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في الشرطة المجتمعية، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومجموعة من المتطوعين وأفراد المجتمع.

وشهدت الحملات تضافراً كبيراً بين البلدية وشركائها الاستراتيجيين من المؤسسات وأفراد المجتمع لجمع المخلفات من الأماكن والمرافق العامة والتخلص منها بالطرق المتبعة، كما شارك العديد من مرتادي المرافق العامة في حملات التنظيف من منطلق المسؤولية المجتمعية وتفعيل دورهم في الحفاظ على المرافق وكفاءتها وتمتعها ببيئة نظيفة تساهم في إسعاد مرتاديها من كافة فئات وأفراد المجتمع.

كما تتضمن الحملات توعية أفراد المجتمع ومرتادي المرافق العامة بأهمية وضرورة الحفاظ على نظافتها وإلقاء المخلفات في المناطق المخصصة لذلك، ليساهموا بدورهم في الحفاظ على مظهر وجمال المدينة ومرافقها العصرية التي تم إنشاؤها لخدمتهم.