الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يتسلم رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي

رئيس الدولة يتسلم رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي
13 ديسمبر 2022 21:46

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص تنميته وتطويره في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر البحر في أبوظبي، معالي كيم دي كاي المبعوث الخاص للرئيس الكوري الذي سلم الرسالة إلى سموه ونقل إليه تحيات الرئيس الكوري وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

فيما حمله سموه تحياته وتمنياته إلى الرئيس يون سيوك يول وكوريا الصديقة مزيداً من النماء والتقدم.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين دولة الإمارات وكوريا خاصة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة بمختلف قطاعاتها التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات التي تتسق مع خطط التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتي يتبناها البلدان.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

أخبار ذات صلة
رؤية محمد بن زايد بالتسامح تجلت في منتدى الأديان
محمد الشامسي لـ «الاتحاد»: توسعة ميناء خليفة الأكبر تاريخياً وتشكل نقلة نوعية للقطاع
المصدر: وام
محمد بن زايد
كوريا الجنوبية
رسالة
آخر الأخبار
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
توقعات أسعار الفائدة تهبط بالدولار
الاقتصادي
الدولار يتراجع بعد بيانات تضخم أميركية وترقب قرار «المركزي»
اليوم 17:40
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
انخفاض أسهم أوروبا من أعلى مستوياتها
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©