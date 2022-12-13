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حاكم الشارقة يعتمد مشروع «مجمع القطينة السكني 1» في ضاحية مهذب

حاكم الشارقة يعتمد مشروع «مجمع القطينة السكني 1» في ضاحية مهذب
13 ديسمبر 2022 19:07

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع «مجمع القطينة السكني 1» في ضاحية مهذب ضمن خطة المجمعات السكنية بالإمارة.

وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج الشارقة للإسكان أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المجمعات السكنية بالإمارة والذي يضم 366 مسكناً بتكلفة قدرها 369 مليون درهم، لافتاً إلى أن المشروع مخصص لفئتي القروض والمنح، ومنوهاً بأنه خلال عام 2023 ستتم المباشرة في تنفيذ مشروعات مماثلة بالقطينة 3 و5.

 

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المصدر: وام
الشارقة
السكن
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