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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 ديسمبر 2022 17:27

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والساحلية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 09:29 عند الساعة 23:00 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والثاني عند الساعة 02:04 والجزر الاول عند الساعة 19:05 الجزر الثاني عند الساعة **:**.

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