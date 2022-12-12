«خليفة التربوية»: اهتمام كبير برسالة وأهداف الجائزة في البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارته لمملكة البحرين الشقيقة لعدد من الزيارات الميدانية شملت مركز رعاية الطلبة الموهوبين، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، ومدرسة بيان البحرين، ومدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، وقدم الوفد خلال هذه الزيارات عرضاً عملياً برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة فيها خلال الدورة السادسة عشرة والتي تتضمن 10 مجالات موزعة على 17 فئة.

وأكدت أمل العفيفي على أهمية هذه الزيارة التي شملت عدداً من الجهات الرسمية التربوية والأكاديمية وكذلك لقاءات مع المعنيين في الميدان التربوي للتعريف بالجائزة وآلية الترشح للمجالات المطروحة مشيدة في هذا الصدد بما لمسه وفد الجائزة من حفاوة كبيرة تترجم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصاً من عناصر الميدان التعليمي على الترشح للجائزة في هذه الدورة أو الدورات المقبلة.

وأشارت العفيفي إلى أن الجولة الختامية لوفد الجائزة شملت زيارة مركز رعاية الطلبة الموهوبين، حيث التقى الوفد أمل عبدالله الكعبي القائم بأعمال مدير إدارة الشراكة المجتمعية، والتي قدمت لوفد الجائزة نبذة شاملة حول دور المركز وأهدافه وبرامجه الموجهة لرعاية الموهوبين، كما التقى الوفد الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة التي بحثت مع الوفد التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية من بينها مجال التأليف التربوي للطفل، وكذلك مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

كما زار الوفد مدرسة بيان البحرين والتقى الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة رئيس اللجنة التربوية بالمدارس، والتي بحثت مع أعضاء الوفد تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يعزز من مسيرة النهوض بالتعليم في البلدين الشقيقين، كما اطلع أعضاء الوفد على المشروع الفائز بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية، والتي تهدف إلى تعزيز انتشار الطاقة المتجددة والاستدامة.

كما زار الوفد مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، حيث قدمت عائشة ناصر النعيمي مديرة المدرسة لأعضاء الوفد صورة شاملة حول بيئة التعلم بالمدرسة والمشاريع والمبادرات التربوية المطروحة بها.

نتائج ايجابية

قالت أمل العفيفي إن جائزة خليفة التربوية تعتز بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال هذه الزيارة، والتي من شأنها أن تدعم رسالة الجائزة وانتشارها في مملكة البحرين الشقيقة، وكذلك تحقيق أهداف الجائزة في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي.