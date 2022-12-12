انطلاق المؤتمر الدولي لجامعة أم القيوين اليوم

أم القيوين (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين تنطلق اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي تنظمه جامعة أم القيوين بعنوان «التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إلى الابتكار- مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي» وتستمر جلساته على مدى يومين.

يشارك في المؤتمر أكثر من 70 باحثاً وباحثة من مختلف دول العالم يعرضون خلاله عشرات البحوث والأوراق العلمية لتغطي محاور المؤتمر الذي يشمل الاتصال الجماهيري والإعلام والقانون والعلوم والآداب والاقتصاد وإدارة الإعمال.

وقال الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين: إن المؤتمر ينعقد بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة على أرض جامعة أم القيوين، وتأتي أهمية انعقاده بعد النجاح الباهر الذي حققته الجامعة في تنظيم المؤتمرين الأول والثاني، وكذلك تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 في القمة العالمية للحكومات في مارس الماضي.. لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار سعي كليات الجامعة للحصول على الاعتمادات الدولية من مؤسسات دولية مرموقة.