أحمد بن محمد: موظف الاتصال الحكومي سفير للوطن

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام أهمية دور الاتصال الحكومي في دعم أهداف التنمية الطموحة في دبي ودولة الإمارات وأثره في توصيل رسائل واضحة حول الإنجازات الكبيرة المتحققة في شتى المجالات، وما يستدعيه ذلك من تجاوب ومشاركة مجتمعية ومؤسسية ضمن سياق متناغم يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة والرامية لضمان كافة المعطيات اللازمة للوصول بإنجازاتنا الوطنية إلى أرقى مراتب التميز وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بأول 100 خريج من برنامج تدريب الاتصال الحكومي في دبي (DXB500) الذي أطلقه مجلس دبي للإعلام شهر سبتمبر الماضي، ويتولى تنفيذه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية العالمية، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من البرنامج، والتي جرت على مدار شهرين كاملين، وركزت على التعريف بأفضل الممارسات العالمية وأكثر السبل الفعالة في توظيف الأدوات والتقنيات الحديثة في مجالات التحرير والتواصل الاجتماعي كمكونين رئيسيين من مكونات الاتصال الاستراتيجي.

وأكد سمو رئيس مجلس دبي للإعلام حرص المجلس على تحقيق كل قيمة مضافة تدعم المنظومة الإعلامية الكاملة على مستوى الإمارة، بما في ذلك مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي، ضمن نظرة شاملة تتكامل فيها مكونات هذه المنظومة في بناء صورة كلية لما يتم تنفيذه على أرض دبي من إنجازات وما تسعى إليه من نجاحات، داعياً سموه المتدربين من موظفي إدارات الإعلام والاتصال الحكومي في عدد من دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي، إلى الاستمرار في صقل مهاراتهم بالاطلاع على أحدث الممارسات وأكثرها فاعلية في مجال تخصصهم، لافتاً إلى مسؤوليتهم الكبيرة في إيصال رسالة دبي والإمارات إلى العالم بصورة واضحة.

وأعرب سموه عن تقديره لمهام أخصائيّ الاتصال الحكومي، وقال سموه: «موظف الاتصال في دبي هو سفير لوطنه.. وعليه إتقان أساليب مبدعة في نقل قصص نجاحها وإنجازاتها بوضوح إلى العالم.. على نحو يواكب مكانتها ويدعم تطلعاتها لريادة المستقبل».

من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يُعد قطاع الاتصال من أسرع القطاعات الحيوية تطوراً في ضوء المستجدات التقنية التي لا تلبث أن تضيف كل يوم أدوات ومعايير جديدة، ما يستدعي مواصلة إمداد الكوادر العاملة في هذا المجال بنوعيات تدريب متخصصة تمكنهم من الإلمام المستمر بتلك المستجدات وتعينهم على الارتقاء بأدائهم الاحترافي لتفعيل دور الاتصال الحكومي».