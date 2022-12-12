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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تكرم المتطوعين

سالم بن ركاض ومحمد الكعبي في لقطة تذكارية مع المكرمين (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 00:59

العين (الاتحاد)

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احتفلت جمعية الإمارات للسرطان بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في حفل أقيم على مسرح مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، تم خلاله تكريم فريق المتطوعين والمتطوعات من منتسبي الجمعية المعتمدين لديها في كافة إمارات الدولة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة 250 متطوعاً كان لجهودهم الدور الكبير في مواكبة مسيرة الجمعية خلال مبادراتها الخيرية والإنسانية في مؤازرة مرضى السرطان وتقديم الدعم لذويهم.
وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية  خلال الحفل، إن الجمعية تفتخر بفريق المتطوعين لديها الذين جسدوا قيم المجتمع الإماراتي وغاياته الإنسانية النبيلة من خلال مشاركتهم بكل جهد وعطاء ومثابرة. مشيداً بثقافة التطوع وقيم الخير والإنسانية التي تسود مجتمع الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم مسيرة العمل التطوعي، من خلال توفير البيئة السليمة لتفعيل العمل التطوعي ضمن التشريعات الحكومية والجمعيات الأهلية. وأكد محمد خميس الكعبي مدير عام الجمعية على النتائج الإيجابية التي تحققت في مسيرتها خلال السنوات الماضية بجهود فريق المتطوعين كممارسة إنسانية تعكس قيم الخير والعطاء. معرباً عن تقدير إدارة الجمعية للمتطوعين المكرمين، ولكل من يُقدم على التطوع بجهده ووقته لتعزيز قيم التكافل والتعاضد المجتمعي.

جمعية الإمارات للسرطان
اليوم العالمي للتطوع
مكتبة زايد المركزية
العين
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