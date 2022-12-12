منتدى الأديان يبحث صياغة أجندة «قمة العشرين»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، انطلقت في العاصمة أبوظبي أمس فعاليات «منتدى الأديان لمجموعة العشرين»، تحت عنوان: «إشراك مجتمعات الأديان في صياغة أجندة قمة العشرين وما وراء ذلك» بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، وتحالف الأديان لأمن المجتمعات، ويهدف المنتدى إلى إشراك مجتمعات وقادة الأديان، وبلورة رأيهم في أجندة قمة قادة الدول العشرين، ليكون جسراً بين القمة التي عقدت في إندونيسيا، وإطلاق أجندة مجموعة العشرين المزمع عقدها بالهند في العام المقبل 2023.

وتستضيف دولة الإمارات هذا المنتدى الذي يقام ضمن حرص القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، على تواصل الحضارات والثقافات العالمية وبناء جسور الثقة بين شعوب العالم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وتحدث في الافتتاح الرسمي فضيلة‭ ‬الإمام‭ ‬الأكبر‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف الذي وجه كلمة مسجلة عبر الفيديو للمشاركين، ووجه الشكر والتقدير لدولة الإمارات ولرئيسها الموقر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قائلاً: «قبلت المشاركة في المنتدى باعتزاز شديد لما له من أثرٍ بالغ الأهمية في مواجهة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، والتي تلقي بظلال كثيفة على المجتمعات الإنسانية شرقاً وغرباً، وعلى نحو ينذر بعواقب وتحديات جمة إلا ما يتداركها أولو النهى وذوو الأحلام وأصحاب النيات المخلصة والهمم الصادقة في مثل هذه المنتديات المحلية والدولية».

وأضاف: «أقل ما يجب أن نطالب به العالم المتقدم وبصوت واحد ينبعث من أروقة المنتدى، هو حق الناس في عيشٍ مشترك آمن يجمعهم على اختلاف دياناتهم وتباين مستوياتهم المادية والعلمية والاجتماعية، وأن يعيشوا في تعاونٍ وتآخٍ، حيث نُذكّر أصحاب القرارات الدولية، بمسؤولياتهم أمام الله والتاريخ، عن الأيتام والأرامل والعجائز والمرضى والمعدمين، ومن يموتون كل يومٍ كالحشرات بسبب سوء الغذاء».

وأعلن عن استعداد الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، لبذل كل الجهود من أجل مساندة أي دورٍ يصب في اتجاه الأخوة الإنسانية والعدالة الدولية والتكافؤ الاجتماعي بين الدول المتقدمة والدول النامية، فالجميع أبناء أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدة والجميع سواسية كأسنان المشط، وكل الأمل والرجاء أن يخرج المؤتمر بتوصياتٍ عمليةٍ قابلةٍ للتنفيذ، لعلها تخفف قليلاً أو كثيراً مما نعانيه ويعانيه معنا أخوتنا في الأخوة الإنسانية في كل مكان.

وحضر الافتتاح معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والبطريرك المسكوني برثلماوس الأول رئيس أساقفة القسطنطينية، والحاخام بنحاس غولدشميدت رئيس منظمة مؤتمر الحاخامات في أوروبا، وفيليكس ماتشادو رئيس الأساقفة الكاثوليكي في الهند، والبرفسور كول دورهام جونيور رئيس جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، والدكتور بهاي صاحب بهاي موهندر سينج رئيس مجلس إدارة نيشكام سيواك جاثا، ومعالي الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لحوار الأديان، والمونسيور يوأنس لحظي رئيس مجلس إدارة الأخوة الإنسانية المصرية، وكريسبين دوبييل القائم بالأعمال في سفارة الفاتيكان لدى دولة الإمارات، والدكتور محمد السنوسي المدير التنفيذي لشبكة صانعي السلام الدوليين والتنفيذيين، والحاخام ديانا جيرسون نائب الرئيس التنفيذي المساعد لمجلس الحاخامات في نيويورك، وباني دوجال الممثل الرئيسي للجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة، وعلوي عبدالرحمن شهاب وزير الخارجية الإندونيسي الأسبق ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط ومنظمة التعاون الإسلامي، وسيادة المطران إيمانويل اديماكس ممثل البطريركية المسكونية ورئيس إدارة تحالف الأديان لأمن المجتمعات، والدكتور مصطفى علي مدير منظمة إريغاتو الدولية، ودانة المرزوقي الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، وعدد كبير من قادة الأديان وممثلي المؤسسات والمنظمات العالمية المشاركة.

كما وجه قادة الأديان المجتمعون رسالة شكر وتقدير لقيادة الإمارات وحكومتها وشعبها، وعبروا عن تقديرهم الكبير لجهود دولة الإمارات الدائمة في دعم واستضافة المنتديات الدولية، التي تعزز الحوار العالمي والقيم الإنسانية وبناء الغد المشرق للإنسانية.

وابتدأت فعاليات المنتدى بحضور قادة أديان ومختصين وصانعي قرار وممثلين عن منظمات وهيئات عالمية حكومية ومن مؤسسات المجتمع المدني في مداولات حية، تستهدف مناقشة مواضيع حيوية تعزز قيم الإنسانية والحوار والارتقاء بكرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، وحماية الفئات المهمشة ومساندة الدول النامية، من خلال آليات عملٍ ومساندة دولية مشتركة يكون محورها القيم والثقافات والسلوكيات الإيجابية.

وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء: تكمن أهمية هذه اللقاءات العالمية في تسليط الضوء على قضايا محددة تسهم في تعزيز دور القادة الدينيين، مشيراً إلى جهود مؤسسات الإمارات برؤية قيادتها الحكيمة في المشاركة الفاعلة والإسهام في الحوار العالمي لما فيه خير البشرية.

وقدم جملة من المقترحات للمشاركين في المنتدى، تعزز جهودهم في تحقيق أهداف اللقاء، وذلك من خلال البحث عن الهوامش والقواسم المشتركة بين الأديان لتجنب الصراعات والنزاعات، وتعزيز القيم الإنسانية، التي جاءت بها كل الشرائع الدينية لكي تحفظ كرامة الإنسان، وتضمن الأساسيات لكل حياة بشرية.

صوت تحالف الأديان

تناول المنتدى في يومه الأول من خلال نقاشات طاولة مستديرة جاءت تحت عنوان «صوت تحالف الأديان أمام قمة العشرين» محاور تتعلق بتعزيز رأي قادة الأديان في بلورة أجندة قمة قادة العالم، وإشراك المجتمعات في بناء رؤيتها وتطلعاتها من خلال رؤى موحدة ومتقاربة، تعزز القيم الدينية والإنسانية، لتسهم في استقرار المجتمعات والحد من التطرف والنزاعات بين دول العالم.

كما ناقشت اجتماعات طاولة مستديرة أخرى تحت عنوان «الأزمات المتعددة: الأزمات المتشعبة التي تؤثر في الضعفاء»، إلى جانب مناقشات جانبية في عدد من القضايا الحيوية مثل: حماية اللاجئين، وكرامة الطفل، ومشكلة الغذاء العالمي، والإتجار بالبشر.

وخلصت النقاشات إلى وجوب تعزيز العمل الدولي المشترك والتعاون العابر للقارات للاهتمام بالفئات المهمشة والدول الضعيفة، وبناء شراكات فاعلة تهتم بالإنسان وحمايته عند النزاعات والأزمات، وخرجوا بتوصيات مهمة ستُرفَع لقمة العشرين القادمة.

الجدير بالذكر، أن تحالف الأديان لأمن المجتمعات تأسس عام 2017 بدعم ومبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف لدعم قادة الأديان في العمل معاً من أجل سلامة وأمن المجتمعات، ليسهموا بشكل مؤثر في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة للدول، ومعالجة عدد من القضايا المجتمعية والتحديات الناشئة، مثل: الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والإتجار بالبشر، والتطرف والتشدد، ويكون التحالف منصة تجمع بين المجتمعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمختصين، ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية دور القادة الدينيين على المستويين المؤسسي والمحلي، وتزويدهم بالمعرفة والموارد التي تساعدهم على تأدية دورهم الحيوي في تعزيز سلامة وأمن المجتمعات حول العالم.

جمعية

أطلقت جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين في عام 2014 كتجمع لعدد من الأكاديميين، بالتزامن مع قمة العشرين في أستراليا، ثم أصبحت تجمعاً مستداماً يضم خبراء وأكاديميين وقادة أديان، وممثلين عن مؤسسات ومنظمات وهيئات دولية، ليسهموا في بلورة رأي عام مجتمعي حول عدد من القضايا التي تهم البشرية.

العمل الدولي

رحبت دانة حميد المرزوقي الرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، بالحضور في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد المحبة والتسامح والتعايش المشترك، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الأمر الذي يؤكد حرص الإمارات على تعزيز العمل الدولي ودعم جهود المجتمعات الدينية وقياداتها في حماية المجتمعات وتعزيز سلامتها وأمنها. وأكدت أهمية هذه اللقاءات الدولية في سبيل تعزيز الحوار والتلاقي بين الثقافات ومختلف الأديان فيما يتعلق بعدد من القضايا المجتمعية الحيوية، مثل حماية الفئات المهمشة والضعيفة، ومكافحة الجرائم ضد الإنسان بما فيها الإتجار بالبشر، وتعزيز حماية الأطفال وكرامتهم خاصة عبر العالم الرقمي وقضايا اللاجئين والمناخ وما شابه ذلك. وأشارت إلى أن العالم اليوم بحاجة لرص الصفوف من خلال إعلاء أصوات التسامح والتعايش والقيم الإنسانية، وإيصال آراء المجتمعات لصانعي القرار ووضع ذلك ضمن أجندة القادة في اجتماعاتهم.

150 مشاركاً

أكد حمد يوسف خاطر الحمادي، عضو اللجنة المنظمة متحدثاً لـ«الاتحاد»، مشاركة أكثر من 150 من القادة الدينيين من حول العالم بتقديم رؤيتهم للأجندة الخاصة بقمة قادة العشرين المزمع عقدها في نيودلهي 2023، وذلك في هذا الحدث الذي يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو حدث ليس غريباً على دولة الإمارات وعلى توجه قادتها الرشيدة في صنع السلام على مستوى العالم.

وقال: إن هذا الحدث يستضيف أكثر من 150 من القيادات الدينية، والمجتمع المدني، وجمعيات النفع العام، يناقشون التحديات التي تواجه المجتمعات على مستوى العالم، نناقش اليوم عدداً من القضايا، منها: التغير المناخي الفئات المستضعفة والضعيفة، منها حماية الطفل، والتجارة بالبشر، وغيرها من المواضيع المهمة والتي تعنى بالمجتمعات، هذا الحدث مميز وفريد من نوعه، ويعد جسراً ليصل بين قمتين، القمة الأولى التي حصلت في إندونيسيا في بالي، والقمة القادمة إن شاء الله في نيودلهي في الهند، وخلال هذه الاجتماعات نحصل على عدد من المحددات والتصور ووضع التوقعات ليتم رفعها للقيادات لتوفير البيئة المناسبة والصحيحة لجميع الفئات على مستوى العالم، وما فيه صالح وخير للمجتمع والبشرية.

قضايا

أكد الدكتور محمد السنوسي المدير التنفيذي لشبكة صناع السلام الدينيين والتقليديين، وعضو مجلس أمناء منتدى أبوظبي لتعزيز السلم، لـ «الاتحاد»، أن هذا المنتدى، يعتبر فريداً من نوعه، حيث إن مؤتمر مجموعة العشرين، الذي دأب على أن يشرك القيادات الدينية من حول العالم في رفع القضايا المتعلقة بالمجتمعات الدينية حول العالم لمجموعة العشرين عندما تلتقي في الهند في عام 2023، جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت على دعم هذه المجموعة منذ أن أُنشئت منذ عام 2014، وظلت دولة الإمارات تدعم هذا التفاعل من القيادات الدينية من الديانات المختلفة وقيادات من مختلف العالم بأنها تستطيع أن تأتي بالقضايا التي من شأن مجموعة العشرين عندما تجتمع، أن تراعي هذه القضايا، قضايا متعلقة بقضايا المناخ، قضايا متعلقة بقضايا اللاجئين، قضايا متعلقة بقضايا الفقراء، وقضايا متعلقة بالفقر الذي نعيشه اليوم وعدم الغذاء الكافي للجميع، كل هذه قضايا حيوية الآن والقيادات الدينية تحاول أن تصيغها في توصيات تقدم في الاجتماع.