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الإمارات

جامعة الإمارات تحصل على  «جائزة المؤسسة الأكاديمية»

أحمد مراد لدى تسلم الجائزة (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 00:54

العين (الاتحاد)

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حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على جائزة «مساهمات المؤسسة الأكاديمية» من جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط، وتختص هذه الجمعية الأميركية بالاستكشاف الجيوفيزيائي وتطبيقاته المختلفة.
أقيم حفل التكريم في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفال فرع الجمعية في الشرق الأوسط بالذكرى العاشرة لتأسيس الفرع في المنطقة، حيث تسلم الجائزة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي من كينث توبمان، رئيس الجمعية للدورة الحالية 2022-2023.
وأكد الدكتور أحمد مراد أن هذه الجائزة تمثل إحدى نتائج الدور المعرفي والتعليمي الفعّال الذي تقدمه جامعة الإمارات، وتعكس الأثر الكبير للمساهمات العلمية والتعليمية والبحثية في مختلف المجالات والتي تساهم في خلق فرص تنافسية متميزة.
وأضاف أن إسهامات الجامعة متنوعة، ومنها مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في اللجان العلمية والاستشارية من مؤتمرات ومنتديات وورش، مكّنت مكتب الجمعية في الشرق الأوسط من الاستمرار في التواصل مع المؤسسات في المنطقة بمشاركة أفضل الخبرات والمعارف. كما تمّ تكريم ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من قسم علوم الأرض في جامعة الإمارات وهم الدكتور حيدر بكر والدكتور خالد صالح البلوشي لدورهما الفعّال في اللجان التطوعية، والدكتور حكيم صايبي لدوره البارز في اللجان العلمية والأكاديمي.

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