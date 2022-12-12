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اكتمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار برأس الخيمة

اكتمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار برأس الخيمة
13 ديسمبر 2022 00:54

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أوضح المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة اكتمال تنفيذ الأعمال الرئيسية لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، ورفع كفاءة الشبكات القائمة، لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ المياه، ومنع تجمّع مياه الأمطار، وضبط منسوب المياه الجوفية والتحكم فيه، ومنع وصوله إلى السطح وتوسعة 15 وادياً. 

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وأوضح العلي أن أعمال إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار تضمنت عدة مناطق وأحياء في رأس الخيمة وهي منطقة خزام، والظيت، ودهان، ومعيريض (موقع منتجع هيلتون)، وشارع الشيخ محمد بن سالم (فندق كوف روتانا)، وكورنيش القواسم، وسوق السمك، ومنطقتي شعم (بجوار المستشفى)، والرمس (شعبية راشد)، مشيراً إلى أن أعمال المرحلة الجديدة شهدت إنجاز وتشغيل سدّي وادي شيحة وخمد، ناهيك عن تقدم الأعمال في اتجاه مجرى الوادي، بتخفيف تصريف المياه، والحد من التأثير السلبي في الطريق المؤدي إلى جبل جيس.  ونوه العلي أنه تم الانتهاء من 250 ألف متر مربع من الأعمال الخرسانية على طريق الشهداء، بهدف حماية الطرق لدى جريان مياه الأودية وانجراف الطرق نتيجة شدة وقرة مياه الوادي.
وأكد المهندس خالد فضل العلي، على أهمية المشروع الذي يستهدف تعزيز جودة البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع لتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار بمناطق رأس الخيمة، كأحد الحلول في مواجهة تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء والمصممة لاستيعاب معدلات مطرية سنوية محسوبة، والذي سيخدم أجزاء عديدة من مناطق الإمارة بطول 12 كيلومتراً، تعزيزاً لجودة البنية التحتية، وتأهباً لموسم الأمطار.
 كما تشمل الأعمال تنظيف 38 كيلومتراً من الشبكات القائمة، وإزالة المخلفات من غرف التصريف، التي تتكون من 2400 منفذ لتجميع المياه، وإزالة العوائق من مسارات 468 «عبّارة»، والمخلفات من المصبّات، ورفع العوائق من مسارات الأودية، وتوسعة 15 وادياً منوهاً أن تلك الأشغال ستعمل على استيعاب التدفقات من المناطق المذكورة ونقلها تدريجياً إلى شبكة التصريف الرئيسية، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تقليل تجمعات المياه السطحية كما سيساهم المشروع في التحكم في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

رأس الخيمة
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مياه الأمطار
الأمطار
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