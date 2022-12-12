«السلامة الغذائية» تستضيف «توجيهية الشرق الأوسط للإبل»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلة في المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل، مؤخراً، بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لشبكة الشرق الأوسط للإبل «كامينت»، وذلك بهدف استعراض مسار التقدم في أنشطة الشبكة، ومناقشة التوجهات المستقبلية.

حضر الاجتماع راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وممثلو المكتب الإقليمي وشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الشبكة، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في مجال الثروة الحيوانية.

وأكد راشد المنصوري أهمية هذا الاجتماع الذي يعد بمثابة ملتقى للمتخصصين والخبراء لوضع خطط عمل مشتركة وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة، تتسق فيها الجهود والخبرات، وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على أمراض الإبل في منطقة الشرق الأوسط. وقدمت أسماء عبدي محمد، مدير إدارة المختبرات البيطرية في الهيئة، نبذة عن نشأة وتطور الشبكة ودورها الاستراتيجي والمحوري في تعزيز وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، لا سيما قطاع الإبل.

واستعرض الدكتور محمد الحوسني، مدير المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التوجه الاستراتيجي المستقبلي لشبكة الكامينت الذي يتسق مع الخطط والأهداف الاستراتيجية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية.

توصيات

أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة انضمام المزيد من الخبراء الدوليين في مجال أمراض الإبل للجنة الفنية في الشبكة، بالإضافة إلى عقد البرامج العلمية التخصصية في صحة وسلامة الإبل لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات والممارسات العالمية ذات العلاقة بمجالات عمل الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة الشرق الأوسط للإبل تم إنشاؤها بهدف تطوير وتعزيز القدرات في مجال أمراض الإبل، وتعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط لمكافحة هذه الأمراض لتطوير قطاع تربية الإبل.