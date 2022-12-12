«لنحيا» تعكس روح العطاء في الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» مساء أمس الأول مسيرة «لنحيا» الرياضية بفعالياتها النوعية والترفيهية، التي أثرت جهود دولة الإمارات لدعم المصابين بالسرطان بكافة الأشكال الممكنة.

شارك في الفعالية 2500 شخص من المتطوعين وتفاعل خلالها الأطفال وعائلاتهم في الورش الفنية ومنطقة الألعاب التي أقيمت في متنزه كشيشة بضاحية الرحمانية. وانعكس خليطٌ من المشاعر الإيجابية على محاربي السرطان ممن جاءوا للمشاركة في مسيرة «لنحيا» مع أحبائهم وأفراد عائلاتهم، انطلاقاً من الروح المعنوية العالية التي عمت بين مختلف المتطوعين الذين تراوحت أعمارهم ما بين الطلاب وأصحاب الخبرة من المتطوعين، إضافة إلى العديد من طواقم العمل القادمين من أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة تعاونت مع «أصدقاء مرضى السرطان» لإنجاح النسخة العربية من أكبر فعالية لدعم مرضى السرطان في العالم. وقال زهير سعيد ساجواني - متطوع ضمن مبادرة «ساند» التابعة لمؤسّسة الإمارات منذ العام 2018: إن ما يقوم به هو أقل واجب يمكن للمواطن أن يقدمه لخدمة مجتمعه والصورة الأمثل للتعبير عن حبه للوطن كمحاولة لرد الجميل لدولة الإمارات.. مؤكداً أن مشاركته في فعاليات كمسيرة «لنحيا» هي فرصة لغرس هذه القيم في نفوس الأطفال، كي يتعلموا بذل العطاء كجزء من هويتهم الوطنية. وقالت المتطوعة مريم علي بعسوس: «إن الفريق الذي تعمل معه أكثر من رائع سمح لها بإقامة العديد من العلاقات خلال عملها وأثر بشكل إيجابي على تقوية شخصيتها، وجعلها مبادرة تحب التعاون مع مختلف أنماط البشر لتقديم المساعدة لهم».. مؤكدةً أن من يعتاد على العمل التطوعي لا يشعر أبداً بالملل لأنه يسمح للمتطوع بالمشاركة في فعاليات مختلفة ومتجددة طوال الوقت.

تنوع البرامج

قالت بشائر آل علي: إن التطوع كان انعكاساً لشخصيتها الاجتماعية وما يمثله من أهمية لتعميق معرفتها بمختلف جوانب المجتمع الإماراتي، الأمر الذي تجسد بصورة كبيرة في مسيرة «لنحيا»، خاصةً أن طول الفعالية النسبي وتنوع برنامجها الذي يستهدف الأطفال أيضاً مَثّل فرصة لقضاء وقت عائلي، حيث اصطحبت معها طفليها بينما تمارس مهامها.