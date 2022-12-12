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الإمارات

«حكماء المسلمين» يشيد بمشروع الإمارات لاستكشاف القمر

«حكماء المسلمين» يشيد بمشروع الإمارات لاستكشاف القمر
13 ديسمبر 2022 00:54

أبوظبي (وام) 

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أشاد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، بمشروع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف القمر، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل خطوة عربية مشرفة. وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في تصريح له إن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.. خطوة عربية مشرفة، وانطلاقة جديدة نحو الفضاء، باعتباره أول مهمة عربية علمية لاستكشافه. وأوضح المستشار عبد السلام أن هذا المشروع يأتي استمراراً لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار في علوم الفضاء وصناعة المستقبل، بعقول وسواعد شبابية مبتكرة.
 وأعلنت دولة الإمارات أمس عن إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد» نحو سطح القمر بنجاح، في رحلة تستغرق خمسة أشهر من قاعدة «كيب كانافيرال» الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية على متن الصاروخ «فالكون9» لشركة «سبيس إكس».

حكماء المسلمين
الإمارات
مشروع الإمارات لاستكشاف القمر
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