دبي تستضيف القمة العالمية الشرطية 2023 مارس المقبل

دبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف القيادة العامة لشرطة دبي، القمة العالمية الشرطية 2023 في الفترة الممتدة بين 7 و9 مارس 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 شركة عارضة، وعدد كبير من المتحدثين المشاركين في القمة لتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في 150 جلسة.

وتعد القمة العالمية الشرطية، الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، أن القمة العالمية الشرطية تعد منصة عالمية تخصصية رائدة لكل العاملين في المجالات الشرطية والأمنية ووكالات إنفاذ القانون، بتمكينها المشاركين والمهتمين من تعزيز قنوات التواصل بين كافة الأجهزة الأمنية من مختلف أنحاء العالم، واستعراض أحدث التجارب الأمنية والتقنية المتخصصة.

وقال اللواء العبيدلي: إن النسخة الثانية من القمة العالمية الشرطية تأتي لتستكمل النجاح الذي حققته القمة في نسختها الأولى، ونطمح أن تكون القمة العالمية الشرطية نموذجاً عالمياً رائداً لتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني في العالم، وضمان مواكبتها لمختلف المتغيرات والتقنيات المستحدثة والمبتكرة، وذاك لتعزيز سبل مكافحة الجرائم محلياً ودولياً، والمساهمة في تطوير الكوادر البشرية الشرطية وفق المتطلبات المستجدة.

من جانبه، أوضح لويس كاريليو مستشار شرطة الأمم المتحدة، أن التحديات الأمنية العالمية تتطلب، استجابات شرطية عالمية، ومن الضروري أن تظل شرطة الأمم المتحدة على استعداد دائم وبجاهزية تامة لتؤدي مهامها، والتمتع بالقدرات الكافية للتصدي للتهديدات الحالية والناشئة للسلام والأمن.

وقال جيمس رامير رئيس دائرة شرطة تورنتو في كندا: «تشرفت بقيادة الوفد الكندي في القمة العالمية الشرطية 2022 في دبي، بحضور أكثر من 2000 مندوب، كانت فرصة ممتازة للتواصل والتعاون بشأن أهم التحديات الأمنية وأولويات السلامة العامة التي تواجه مدننا، ومع استمرار تطور استراتيجيات وتقنيات الشرطة المبتكرة، أصبح من الضروري للشرطة ووكالات إنفاذ القانون تبادل المعرفة والخبرة، والعمل معاً لتعزيز السلامة العامة في مجتمعاتنا».

وتتصدر التكنولوجيا والابتكار جدول أعمال القمة، وسيعرض المؤتمر والمعرض الدوليان الشاملان، التقنيات الرائدة، واستراتيجيات قابلة للتنفيذ تضمن مستقبلاً أكثر أماناً، كما ستسلط النسخة الثانية من القمة الضوء على تطوير تقنيات الشرطة لخدمة المجتمعات في عالم اليوم، وذلك ضمن خمسة محاور رئيسة، تتمثل في الحد من الجريمة والجريمة الإلكترونية، الابتكار في الشرطة، أمن وسلامة الطرق، المرونة في العمل الشرطي، وعلوم الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى عقد القمة لستة مؤتمرات تغطي تقنيات الشرطة الأكثر ابتكاراً، والمتعلقة بمقاومة الجريمة، ومكافحة المخدرات وعلوم الطب الشرعي، وصولاً إلى الطائرات من دون طيار، والكلاب البوليسية.

150 جلسة

ستجمع الجلسات البالغ عددها 150 جلسة، عدداً كبيراً من المتحدثين الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز قوة الشرطة العالمية، وإنشاء مجتمع شرطي عالمي قادر على مواجهة المستقبل بثقة، ومشاركة أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة.

وتضيف القمة في نسختها الثانية، جوائز الشرطة العالمية للاحتفاء بجهود المتخصصين والخبراء العاملين في مجالات إنفاذ القانون، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة، ويتمسكون بأعلى المعايير الدولية. وذلك، عبر الرابط https://www.worldpolicesummit.com/world-police-awards/awards/ في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العالمية الشرطية.

كما ستوفر القمة العالمية الشرطية نظرة لأبرز أدوات وتقنيات الشرطة وأكثرها إبداعاً، والمستخدمة في جميع أنحاء العالم، مع تسهيل بيئة عالمية المستوى للتجارة عبر قطاع صناعة سلسلة القيمة الكاملة.