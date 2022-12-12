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عبدالله آل حامد: أبوظبي تطور منظومة رعاية صحية متقدمة

عبدالله آل حامد
13 ديسمبر 2022 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة: «استطاعت أبوظبي، في ظل القيادة الرشيدة، أن تطور منظومة رعاية صحية متقدمة أصبحت اليوم من بين النظم الصحية الرائدة عالمياً، وذلك تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المتمثلة في وضع صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوافر خدمات الرعاية الصحية لهم وفق أعلى المعايير والممارسات على رأس قائمة الأولويات».
وأضاف معاليه: «تحظى أبوظبي بمنظومة ضمان صحي من بين الأفضل عالمياً، حيث أسهمت في ضمان وصول الأفراد إلى الخدمات الصحية وتعزيز التنافسية بين المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات وكفاءتها، فيما تستمر جهود دائرة الصحة – أبوظبي في سبيل تحقيق رؤيتها القائمة على جعل أبوظبي مجتمعاً معافى، من خلال تطوير واستقطاب أحدث الابتكارات والتقنيات ودعم الجهود البحثية والشركات الناشئة في القطاع الصحي وإطلاق المبادرات والبرامج الوقائية والتوعوية، مثل برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص»، وتبادل البيانات الصحية عبر منصة «ملفي» التي تمثل أداة مهمة لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الاستباقية الوقائية والعلاجية، والحصول عليها في الوقت المناسب».

عبدالله آل حامد
أبوظبي
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