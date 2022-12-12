«زايد الخيرية» تدعم التعليم في داغستان والشيشان

موسكو (وام)

تواصل سفارة دولة الإمارات في موسكو تنفيذ ودعم مشاريع «مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية»، حيث قام الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، بتسليم عدد من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية للأطفال الأيتام في جمهورية داغستان الروسية، وذلك للمساهمة في دعم منظومة التعليم وتنشئة الأطفال.

وفي السياق ذاته، قامت سفارة دولة الإمارات بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية والحواسيب المحمولة على مؤسسات تعليمية في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لدول العالم.