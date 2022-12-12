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الإمارات

سفير الدولة يلتقي وزير خارجية بنغلاديش

سفير الدولة خلال لقاء وزير خارجية بنغلاديش (وام)
13 ديسمبر 2022 00:54

دكا (وام) 

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التقى معالي أبوالكلام عبدالمؤمن، وزير الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، عبدالله علي الحمودي، سفير الدولة لدى بنغلاديش، وبحث معه عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جرى خلال اللقاء بحث تعزيز آفاق ومجالات التعاون بين البلدين، وسبل توطيد التعاون التجاري والاقتصادي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في عام 2023 في مدينة إكسبو دبي. كما تطرق الحديث بين معالي عبدالمؤمن وسعادة الحمودي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في كل القطاعات لتعزيز علاقات التعاون وتحقيق الازدهار.

بنغلاديش
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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