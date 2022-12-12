«الطاقة والبنية التحتية» تطلق دليل خدماتها بتقنية الواقع المدمج

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية دليل خدماتها الحكومية، الذي يُعتبر الأول من نوعه، المعزز بمحتوى الواقع المدمج، وتطبيق أسلوب مبتكر في التصميم يعتمد على مبدأ «الصفحة المتكلمة»، حيث يستطيع المتعامل مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بمعلومات الخدمات بوساطة كاميرا الهاتف المحمول، ليظهر مقطع فيديو تتحدث فيه الشخصيات الموجودة على صفحات الدليل في تجربة مبهرة فريدة من نوعها.

ويضم الدليل معلومات تفصيلية عن خدمات الوزارة، وتم تعزيزه بمعلومات وافية عن قنوات التواصل معها، سواء بإرسال رسائل مباشرة إلى معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أو طلب الدعم الفني والمساعدة عبر مختلف قنوات التواصل المبتكرة مع الوزارة، كما يضم الدليل أقساماً خاصة بالأسئلة الأكثر تكراراً من قبل المتعاملين لتسهيل وصولهم إلى المعلومات المهمة لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتم تطوير الدليل بما يتوافق مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وقالت ليلى موسى البلوشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية: تضع حكومة الإمارات نصب أعينها تحقيق هدفها بأن تكون من أفضل حكومات العالم لأفضل دولة في العالم، وللوصول إلى هذه الغاية أطلقت الحكومة منظومة متكاملة من الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تبني أفضل ممارسات التميز الحكومي والمؤسسي، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021 - 2025، ومحور وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، الذي يدفع جميع الجهات الحكومية إلى البحث عن كل ما هو جديد في نموذج تقديم الخدمات الحكومية والتواصل مع المتعامل، للوصول إلى بناء تجربة مبتكرة ومتميزة مركزها «الإنسان أولاً»، وهو ما دفعنا إلى إطلاق دليل خدماتنا بشكل مبتكر ومفعم بالمحتوى النوعي على صعيد المعلومة والتصميم الفني.

ويزيد عدد صفحات دليل خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية على 220 صفحة، لعرض المعلومات الخاصة بما يزيد على 123 خدمة من خدمات الوزارة، تم تقسيمها إلى خدمات الإسكان، والنقل البحري، والنقل البري، وخدمات البنية التحتية، وخدمات الطاقة والمواد البترولية. وتضم النسخة المطبوعة من الدليل رموز استجابة سريعة تسمح بفتح صفحة الخدمة على موقع الوزارة أو تطبيقها الذكي.

وقالت أميرة الجسمي، رئيس قسم الخدمات المؤسسية في إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة: حرصنا في هذا الدليل على إحداث طفرة نوعية في طريقة إعداد دليل الخدمات الحكومية، وتحويله من مجرد جداول تضم بطاقات منفصلة من الخدمات الحكومية، إلى قصة متكاملة تروي رحلة المتعامل وعلاقته مع خدماتنا من وجهة نظره الخاصة، وبما يحقق مصالحه ويقضي حاجاته الحياتية بالدرجة الأولى. ويلبي هذا الأسلوب بالنسبة لنا حاجة ملحة في الوزارة، تتمثل في التنوع الكبير في فئات المتعاملين الذين نستهدفهم بخدماتنا، وتضم المواطنين والمقيمين، وكذلك قطاع الشركات الوطنية والأجنبية، إضافة إلى العديد من الجهات الحكومية. وبذلك كان لابد من إثراء محتوى الدليل بأكبر قدر من المعلومات والتفاصيل المعززة بالإبهار البصري والتفاعلي وتصاميم «الإنفوجرافيك».