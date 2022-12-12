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شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي بسيؤول

شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي بسيؤول
13 ديسمبر 2022 00:54

أبوظبي (وام)

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 شاركت شرطة أبوظبي في الاجتماع رقم 44 للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث الذي عقد في مدينة سيؤول في كوريا الجنوبية. وقال اللواء أحمد سيف المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية، إن شرطة أبوظبي شاركت في المؤتمر بصفتها عضواً يمثل الدولة في المنظمة، وتضمن البرنامج زيارة لمقر الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية للاطلاع على الإمكانيات البشرية والمادية.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات الأمنية والشرطية كافة، وإبراز سمعة وريادة الدولة في مختلف المجالات.
من جهته، قال العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية، إن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة تركز على تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وتقنيات وآليات حديثة، تعمل على تسجيل البيانات الخاصة بضحايا الكوارث والأزمات، وتوفير البيانات المتعلقة بهم، وتقديم خدمات الدعم والمشورة للوكالات المماثلة دولياً.
من ناحيته، استعرض الرائد عادل محمد آل علي، مدير مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث، خلال الاجتماع الدولي، آخر الاستعدادات المتمثلة في استمرار تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذ التمارين الأمنية المشتركة وفقاً للسياسات والخطة الموضوعة، لافتاً إلى تحقيق أولوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي المتمثلة في الجاهزية والاستعداد الأمني.

شرطة أبوظبي
سيؤول
كوريا الجنوبية
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