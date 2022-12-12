تفاهم بين شرطة أبوظبي و«برجيل القابضة»

أبوظبي (وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مجموعة برجيل القابضة بشأن التعاون في المجالات الطبية والبحث العلمي والتدريب وتقديم خدمات متميزة لمنتسبي شرطة أبوظبي.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، ومن جانب مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي اهتمام القيادة العامة بتعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المتقدمة ومتابعة المستجدات التطويرية التي ترتقي بالأداء إلى أفضل المستويات، وفق المناهج العلمية والتطويرية المتخصصة.

من جهته، قال الدكتور شمشير فياليل: «نفخر ونعتز بهذه الشراكة القيمة، والتي ستضيف إلى رصيد إنجازاتنا المهمة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، كما يسعدنا أن نقوم بدورنا في المسؤولية المجتمعية بخدمة وتلبية احتياجات العاملين في شرطة أبوظبي».

وبموجب مذكرة التفاهم، يتم إصدار بطاقة الخدمة المميزة لموظفي القيادة العامة لشرطة أبوظبي وذويهم في فروع مستشفيات برجيل القابضة في (أبوظبي، دبي، الشارقة، العين).